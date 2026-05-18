Mérida, Yuc.- En el marco de los señalamientos de Estados Unidos al gobernador con licencia Rubén Rocha y la entrega de dos de sus excolaboradores clave, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que en nuestro país no mandan intereses extranjeros.

Durante la inauguración del Hospital General Dr. Agustín O´Horán, Sheinbaum reiteró: "Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria".

"Ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país. Aquí ya no deciden unos cuantos, aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico.

"México es una nación libre, independiente y soberana. Y mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, mientras exista el compromiso con la justicia, la honestidad y la dignidad nacional, la transformación seguirá avanzando", declaró.

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En Mérida, Claudia Sheinbaum inauguró el Hospital General Dr. Agustín O´Horán, considerado el más grande del sureste mexicano y Centroamérica, "sin cajas registradoras" y que beneficiará a un millón 200 mil personas.

Reconoció a los ingenieros militares por entregar "una obra histórica" con especialistas y tecnología de punta, y garantizó medicamentos gratuitos.