Arancel pega más a acereros

Ciudad de México.- La industria acerera mexicana es la que más ha perdido ingresos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Las exportaciones de acero hacia Estados Unidos fueron de 2 mil 288 millones de dólares durante 2025 y significó una disminución de 28.1%, la más profunda de todos los sectores que pagaron aranceles el año pasado, de acuerdo con información del Departamento de Comercio.

Los productos hechos con acero llegaron a 6 mil 60 millones de dólares y representó una caída de 16.8% con relación a 2024.

Desde junio del año pasado, los acereros enfrentan una tarifa de 50% bajo la sección 232, por razones de seguridad nacional de la Unión Americana.

"El impacto completo de altos aranceles comerciales y la persistente gran incertidumbre se espera se manifieste en el mediano plazo", advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por la profunda integración que hay en las cadenas de proveeduría de ambos lados de la frontera, especialmente en la manufactura de automóviles, los aranceles pueden tener "implicaciones de gran alcance", agregó en el documento Estudios Económicos de la OCDE, México 2026.

El jitomate, también llamado tomate rojo, fue el segundo producto más afectado en los envíos hacia la Unión Americana, cuyas exportaciones llegaron a 2 mil 296 millones de dólares durante 2025 y significó un desplome de 26.5% con respecto a 2024.

Desde julio del año pasado, los jitomateros deben pagar una cuota compensatoria de 17.09%, cuya medida fue impulsada por los productores de Florida al acusar a los mexicanos de vender el alimento por debajo del precio de mercado. Hay casos en que los productores optaron por sembrar otro tipo de cultivo para obtener mejores ingresos.

Mientras que la industria automotriz también perdió mercado en Estados Unidos, ya que los vehículos y autopartes pagan un arancel de 25% sobre el contenido que no sea estadounidense también mediante la sección 232.

Los registros del Departamento de Comercio indican que los envíos automotrices a la Unión Americana fueron de 123 mil 480 millones de dólares en 2025 y representó una caída de 9.6%.