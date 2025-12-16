logo pulso
Aranceles dejarán 30 mmdp al año

Aplican mayores tarifas a países sin acuerdo comercial con México

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Aranceles dejarán 30 mmdp al año

Ciudad de México.- Con el nuevo Paquete Arancelario se prevén recaudar casi 30 mil millones de pesos anuales, dijo la presidenta Sheinbaum.

El plan fue aprobado por el Congreso con ajustes y contempla mayores tarifas para las naciones sin acuerdo comercial con México.

La Mandataria afirmó que su gobierno tiene pláticas con todos los países y "no busca enemistad" con ninguno, pues se busca fortalecer el empleo y desarrollo de México.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el Paquete Arancelario, cuyo objetivo es proteger 350 mil empleos.

Señaló que "no hay piso parejo" en algunas industrias.

Dio a conocer que recibió demandas de varias industrias, como la textil, vestido, calzado, acero y la automotriz "que es donde estamos viendo más afectaciones al empleo... No porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios por debajo de los de referencia internacional. Es decir, no hay piso parejo".

El también excanciller destacó acciones del Plan México como elevar 15% el contenido nacional en las cadenas productivas y reemplazar insumos para desarrollarlos aquí.

El plan busca sustituir importaciones, reforzar la marca Hecho en México, elevar la inversión hasta 25% de la economía y generar 1.5 mdp.

Indicó que la Cámara de Diputados encabezó un diálogo con distintos grupos y se habló con países que están incluidos en esta medida, principalmente de Asia.

Identificó fracciones arancelarias a otros sectores productivos que no habían sido incluidas en decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación como a las industrias de plástico, siderúrgica, electrodomésticos, aluminio y juguetes.

