Ariadna Montiel deja a Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Ariadna Montiel Reyes deja la Secretaría de Bienestar, luego de que la funcionaria manifestara su intención de "avanzar en otras tareas del movimiento", de acuerdo con un video de redes sociales.

Leticia Ramírez Amaya asumirá la Secretaría de Bienestar en sustitución de Montiel Reyes.

El próximo 3 de mayo, Morena realizará su Octavo Congreso Nacional, donde se perfila que Montiel Reyes sea electa como presidenta nacional de Morena en lugar de Luisa María Alcalde, quien asumirá la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En un video grabado junto a integrantes de la dependencia, responsables territoriales y delegados encargados de la operación de los programas sociales, la Mandataria federal reconoció el trabajo de Montiel Reyes al frente de la institución encargada de distribuir apoyos, como la pensión para adultos mayores y los programas dirigidos a personas con discapacidad.

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"El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos", expresó Sheinbaum.

Leticia Ramírez, nueva responsable de la política social, se desempeñó previamente como secretaria de Educación Pública durante la administración del expresidente López Obrador, actualmente colaboraba con Sheinbaum en la Presidencia.

"Lety [Ramírez] va a ser ahora la secretaria de Bienestar,", indicó la Presidenta, al destacar la trayectoria de Ramírez Amaya, con quien —mencionó— ha trabajado desde hace años en tareas territoriales.

También aprovechó el mensaje para reiterar que los programas sociales se mantienen garantizados como derechos constitucionales, por lo que, aseguró, no pueden ser retirados. "Que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de bienestar al pueblo de México", afirmó.

Ariadna Montiel confirmó que busca participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena. "Nos mueven los principios del humanismo mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe".