Armada mexicana intercepta semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Armada mexicana interceptó en aguas del Pacífico un semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína a solo días de que El Salvador anunciara la mayor incautación de droga de su historia también en el mar y mientras Estados Unidos continúa con los letales ataques a lanchas que considera sospechosas de llevar droga, el más reciente de los cuales dejó 11 muertos esta semana.

Armada mexicana intercepta semisumergible con cocaína

El gobierno mexicano informó el jueves que el semisumergible fue localizado a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros) al sur del puerto de Manzanillo con tres personas a bordo y aproximadamente 179 bultos con droga, sin especificar la fecha.

Según el comunicado, para realizar el operativo se contó con información de inteligencia del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de los Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Operativos conjuntos y resultados en incautaciones marítimas

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en noviembre que había llegado a un acuerdo con la administración de Donald Trump para que la Marina mexicana fuera la encargada de interceptar las embarcaciones que presuntamente transportan drogas si éstas se encuentran cerca de las costas de México, aunque sea en aguas internacionales, e intentar así reducir los letales ataques del gobierno de Trump.

De hecho, la semana pasada, la Marina informó de un operativo conjunto con la Guardia Costera estadounidense al oeste de un islote mexicano del Pacífico, la isla Clarion, en el que también se incautaron toneladas de droga.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó en su cuenta de X que en la última semana se han incautado cerca de 10 toneladas de drogas en actividades marítimas, casi cuatro de ellas en el semisumergible.

México asegura que ha incrementado en los últimos meses las incautaciones de droga, así como las detenciones y los envíos a Estados Unidos de presos requeridos por la justicia estadounidense en un esfuerzo por mostrar mayores resultados en el combate al narcotráfico ante las presiones de Trump.

García Harfuch admitió la semana pasada que las fuerzas de seguridad mexicanas habían decomisado en los últimos meses más de 327 toneladas de drogas, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo y 51 toneladas de cocaína.

Sanciones estadounidenses contra redes financieras del CJNG

Por otra parte, las autoridades estadounidenses siguen aumentando la presión contra las redes financieras ligadas al crimen organizado mexicano. El jueves, el Departamento del Tesoro sancionó a una red de fraude de casas de tiempo compartido presuntamente dirigida por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según explicó este departamento en un comunicado, la medida está dirigida contra Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano situado en Puerto Vallarta (en el estado de Jalisco) y sus alrededores, así como contra cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas a la red que generan "importantes ingresos" para el grupo criminal.

El fraude del tiempo compartido suele dirigirse a estadounidenses mayores vulnerables contactados a través de teleoperadores que hablan inglés y puede estafar a las víctimas los ahorros de toda su vida.

Las autoridades estadounidenses consideran que a partir de 2012, el CJNG tomó el control de este tipo de actividades en Puerto Vallarta y sus alrededores, conocidos como Bahía de Banderas y el Tesoro, y ha impuesto en el pasado sanciones a otras empresas.