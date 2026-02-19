logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Armada mexicana intercepta semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína

El operativo se realizó a más de 250 millas náuticas al sur de Manzanillo, con tres personas detenidas a bordo del semisumergible.

Por Redacción

Febrero 19, 2026 06:52 p.m.
A
Armada mexicana intercepta semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Armada mexicana interceptó en aguas del Pacífico un semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína a solo días de que El Salvador anunciara la mayor incautación de droga de su historia también en el mar y mientras Estados Unidos continúa con los letales ataques a lanchas que considera sospechosas de llevar droga, el más reciente de los cuales dejó 11 muertos esta semana.

Armada mexicana intercepta semisumergible con cocaína

El gobierno mexicano informó el jueves que el semisumergible fue localizado a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros) al sur del puerto de Manzanillo con tres personas a bordo y aproximadamente 179 bultos con droga, sin especificar la fecha.

Según el comunicado, para realizar el operativo se contó con información de inteligencia del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de los Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Operativos conjuntos y resultados en incautaciones marítimas

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en noviembre que había llegado a un acuerdo con la administración de Donald Trump para que la Marina mexicana fuera la encargada de interceptar las embarcaciones que presuntamente transportan drogas si éstas se encuentran cerca de las costas de México, aunque sea en aguas internacionales, e intentar así reducir los letales ataques del gobierno de Trump.

De hecho, la semana pasada, la Marina informó de un operativo conjunto con la Guardia Costera estadounidense al oeste de un islote mexicano del Pacífico, la isla Clarion, en el que también se incautaron toneladas de droga.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó en su cuenta de X que en la última semana se han incautado cerca de 10 toneladas de drogas en actividades marítimas, casi cuatro de ellas en el semisumergible.

México asegura que ha incrementado en los últimos meses las incautaciones de droga, así como las detenciones y los envíos a Estados Unidos de presos requeridos por la justicia estadounidense en un esfuerzo por mostrar mayores resultados en el combate al narcotráfico ante las presiones de Trump.

García Harfuch admitió la semana pasada que las fuerzas de seguridad mexicanas habían decomisado en los últimos meses más de 327 toneladas de drogas, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo y 51 toneladas de cocaína.

Sanciones estadounidenses contra redes financieras del CJNG

Por otra parte, las autoridades estadounidenses siguen aumentando la presión contra las redes financieras ligadas al crimen organizado mexicano. El jueves, el Departamento del Tesoro sancionó a una red de fraude de casas de tiempo compartido presuntamente dirigida por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según explicó este departamento en un comunicado, la medida está dirigida contra Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano situado en Puerto Vallarta (en el estado de Jalisco) y sus alrededores, así como contra cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas a la red que generan "importantes ingresos" para el grupo criminal.

El fraude del tiempo compartido suele dirigirse a estadounidenses mayores vulnerables contactados a través de teleoperadores que hablan inglés y puede estafar a las víctimas los ahorros de toda su vida.

Las autoridades estadounidenses consideran que a partir de 2012, el CJNG tomó el control de este tipo de actividades en Puerto Vallarta y sus alrededores, conocidos como Bahía de Banderas y el Tesoro, y ha impuesto en el pasado sanciones a otras empresas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Armada mexicana intercepta semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína
Armada mexicana intercepta semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína

Armada mexicana intercepta semisumergible con casi cuatro toneladas de cocaína

SLP

PULSO

El operativo se realizó a más de 250 millas náuticas al sur de Manzanillo, con tres personas detenidas a bordo del semisumergible.

Marx Arriaga llama mentiroso a Mario Delgado tras críticas a libros SEP
Marx Arriaga llama mentiroso a Mario Delgado tras críticas a libros SEP

Marx Arriaga llama mentiroso a Mario Delgado tras críticas a libros SEP

SLP

El Universal

Mario Delgado señaló que Arriaga se negó a modificar los libros pese a recomendaciones de maestros y pedagogos.

Busca el PT prohibir discriminación por edad en ámbito laboral
Busca el PT prohibir discriminación por edad en ámbito laboral

Busca el PT prohibir discriminación por edad en ámbito laboral

SLP

El Universal

La propuesta incluye definir el edadismo y establecer medidas para proteger a personas de 40 años y más en el acceso, permanencia y promoción laboral.

Beca Benito Juárez 2026: registro disponible hasta 27 de febrero
Beca Benito Juárez 2026: registro disponible hasta 27 de febrero

Beca Benito Juárez 2026: registro disponible hasta 27 de febrero

SLP

El Universal

Para solicitar la beca Benito Juárez 2026 se requieren documentos del estudiante y tutor en caso de ser menor.