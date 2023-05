Armenta Mier reconoce esfuerzo y tenacidad de migrantes mexicanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, reconoció el esfuerzo realizado por nuestros connacionales que radican y trabajan en Estados Unidos, para apoyar a sus familiares que viven en México.

El legislador de Morena asistió al desfile para conmemorar el 5 de mayo en Nueva York, junto a más de 10 mil migrantes poblanas y poblanos. Previo a ese evento, sostuvo una reunión de trabajo con migrantes mexicanos, en Passaic, New Jersey, encabezada por Félix Sánchez, conocido como el "Rey de la Tortilla".

Ahí, refrendó su compromiso para respaldar y promover los derechos y políticas públicas a favor de nuestros connacionales. Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó un esquema para reducir las comisiones por el envío de las remesas.

Con ese mecanismo, agregó, nuestros paisanos pagarán sólo 3.99 dólares, y ya no los cerca de 14 dólares por el envío de dinero de Estados Unidos a México; mientras que quien lo recibe en territorio nacional no pagará comisión alguna.

Además, se refirió al proyecto "Tu acta de nacimiento donde te encuentres", cuyo esquema permite obtener este documento oficial en coordinación con las embajadas de México en el extranjero.

Alejandro Armenta refrendó su reconocimiento al esfuerzo, tenacidad, dedicación, amor por su patria y sus familiares de los migrantes mexicanos, por lo que se comprometió a continuar con el trabajo por los derechos de los connacionales.