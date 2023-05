Armenta responde a carta de ministra Norma Piña tras reconocer chats

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Senado y de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta Mier, informó que analiza proceder legalmente en contra de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que reconoció ser la autora de los mensajes de WhatsApp que recibió el pasado martes y que él consideró una amenaza y una intromisión del Poder Judicial en el Legislativo.

En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, en su espacio de Radio Fórmula, el senador de Morena dijo que se reunirá con su equipo de abogados para determinar los pasos a seguir.

"Me voy a reunir con mis abogados, porque ni un paso atrás con respecto a lo que la ley señale. Esto es una intromisión al poder, es una ofensa no solo a Alejandro Armenta, esto es una intromisión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente del Congreso de la Unión que represento en este momento, porque presido la Comisión Permanente", manifestó el presidente de la Cámara Alta.

Aclaró que los mensajes que le envió la ministra Piña no lo ofenden, pero los percibió como una amenaza e intimidación hacia el cargo que ocupa, pues representa al Congreso de la Unión.

Detalló que entre los mensajes recibidos, parece que la ministra se burla de él, lo que considera como algo muy grave.

En redes sociales, Armenta Mier publicó un comunicado en el que subraya que el Poder Judicial debe servir al pueblo y no a criterios personales.

"La investidura que tengo como presidente del Senado y ella como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exige una comunicación institucional como lo establece la Constitución Mexicana.

"Es lamentable que se emitan expresiones a título personal, confirmadas en una carta dirigida a la opinión pública, sin dar aún respuesta al oficio formal presentado por un servidor el 17 de mayo del presente año sobre sus dichos.

"La justicia para las y los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal", señala Alejandro Armenta en el mensaje compartido en redes sociales.