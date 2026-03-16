Arquidiócesis celebra misa por desaparecidos

Ciudad de México.- La Arquidiócesis Primada de México realizó una misa por la paz y por las víctimas de desaparición forzada en acompañamiento de las familias buscadoras en la Basílica de Guadalupe y llamó a dialogar con éstas para volver a entretejer las relaciones desgarradas por el odio y la violencia.

Durante la ceremonia, Monseñor Francisco Javier Acero Pérez recibió con un aplauso a los colectivos de buscadores y oró para que las autoridades civiles en México trabajen por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo mexicano.

"Bienvenidas a las familias buscadoras. A esas mamás y papás que cada mañana se levantan con la esperanza de ver a sus hijos, a sus desaparecidos", dijo.

Asimismo, Acero Pérez expresó a las personas buscadoras que no están solas, "porque la Iglesia está con ustedes, la Iglesia les acompaña".

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Añadió que "la humildad nos la enseñan las familias que buscan a sus hijos desaparecidos, que necesitan nuestro apoyo de manera sencilla desde la escucha empática, desde donde podemos alcanzar el dolor de unas familias que cada mañana amanecen con la esperanza de encontrar a sus hijos".