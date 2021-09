Arranca en Oaxaca fase 3 de ensayos clínicos de vacuna china Walvax

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El próximo lunes, en Oaxaca se iniciará el ensayo clínico fase 3 de la vacuna china Walvax, así lo informó a EL UNIVERSAL, el director de la red Osmo en Oaxaca, Víctor Bohórquez.

En entrevista, el médico precisa que se trata de una vacuna de tipo ARN mensajero, similar a los biológicos desarrollados por Pfizer y Moderna, convirtiéndose así en la tercera vacuna en su tipo en el mundo.

Al respecto, abunda que el mecanismo de acción de estas vacunas consiste en brindar una amplia protección en las distintas variantes de la enfermedad. Para el desarrollo de estas vacunas, se extrae el ARN mensajero de la vacuna, para desarrollar una proteína que estimula el sistema inmunológico y activa mecanismos de defensa, para destruir el virus, si éste entra al organismo, explica.

"La ventaja que tendrá esta vacuna en un futuro, si sale con los resultados que se esperan, es que tiene un mecanismo de transportación de dos a ocho grados, una de las ventajas de esta vacuna".

En México serán 10 centros de investigación donde se desarrolle la tercera fase, la red Osmo participa con tres centros: Oaxaca, Cancún y San Luis Potosí.

"Es una buena oportunidad para las personas que no se han vacunado. La diferencia de vacunarse en una jornada, es que se aplican pruebas de salud general, así como de Covid-19, para verificar el estado óptimo de los participantes", detalla.

Asimismo, precisa que se pretende que en el ensayo participen 28 mil personas, por lo que el número de voluntarios para Oaxaca no es limitado. Aunque las jornadas de vacunación avanzan, se pretende que la convocatoria sea abierta a todas aquellas personas que no se han vacunado.

"Hay personas en comunidades que se han puesto en contacto. Osmo absorbe los gastos de transporte y alimentos, a fin de que no haya limitantes para aquellos que deseen participar en los ensayos", agrega.

Se pretende que los participantes sean mayores de 18 años, que no hayan sido inmunizados, sin importar si ya padecieron el nuevo coronavirus o no. Las únicas características excluyentes, son a mujeres embarazadas, así como personas con diabetes e hipertensión que no tienen control médico de la enfermedad.

Tras una primera evaluación y calificar a los participantes como idóneos para su participación, recibirán la primera dosis de la vacuna, y la segunda en un lapso de 28 días, no obstante, el monitoreo médico de quienes se apunten, dura un año.