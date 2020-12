Arranca este jueves la caravana migrante; la mayoría tiene como destino Querétaro, Guanajuato y SLP

Cerca de 400 familias migrantes que integrarán la decimotercera caravana migrante regresan hoy a México en medio de la crisis de la pandemia por Covid-19.

Fernando Rocha Mier, presidente de la asociación Migrantes Unidos en Caravana, señala que ha sido un año complicado debido a la pandemia; sin embargo, esta es la única oportunidad para muchas familias de visitar México desde Estados Unidos y sentirse seguros a su regreso.

La asociación trabajó en conjunto con la organización social Fuerza Migrante; ambas han innovado en el registro de migrantes para la realización de la caravana de este año.

Por la pandemia, en esta ocasión la concentración no se realizará en el estacionamiento del Walmart de Laredo, Texas, sino en el outlet cercano a Puente 1 del paso fronterizo Juárez-Lincoln.

En la concentración se respetará la distancia para evitar contagios, por lo que tampoco habrá protocolo de inicio del recorrido, sino que sólo habrá una coordinación con vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, ambos de Querétaro, así como la Guardia Nacional.

La innovación puesta en marcha para esta caravana ha sido inscripción a través de la aplicación para telefonía móvil conocida como "Todos M", en la que se llenan los datos generales para la inscripción generales de la familia, la póliza de seguro y el permiso de importación del vehículo. Luego toda la comunicación se llevará a cabo a través de mensajes SMS o WhatsApp.

La salida de la caravana será a las 6:30 de la mañana del outlet cercano al puente uno.

Fernando Rocha explica que cerca de 50% de los inscritos vendrán a Querétaro y 40% de los estados de Guanajuato, San Luis Potosí; el restante 10% será de otros estados de la República.

Rocha expresó que les ha hecho un llamado a las familias de migrantes para que se protejan y que si su viaje no es esencial que no lo hagan, por seguridad de todos debido a que en las fronteras hay mayor posibilidad de contraer el virus del SARS-Cov-2.

En el municipio de Jalpan tampoco se tiene agendado un recibimiento como en los años anteriores, por lo que las autoridades mantienen la insistencia de no realizar eventos masivos durante las festividades de fin de año.