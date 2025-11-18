Arrancan audiencias en San Lázaro por nueva Ley de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, inició este martes en la Cámara de Diputados las audiencias públicas sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales.

Al inaugurar los trabajos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ricardo Monreal Ávila, expresó que debido a que es una ley que ha generado inquietud se decidió en la Cámara de Diputados llevar a cabo cuatro audiencias durante cuatro días.

Mencionó que hay toda la disposición de la Comisión legislativa para realizar estas audiencias, de las y los legisladores de Morena y de todos los partidos para atender las propuestas y explicar e informar el contenido de esta ley en todo el país.

Monreal Ávila informó que hasta ahora se han registrado 430 organizaciones, investigadores, universidades, que quieren participar. "Hasta ahora 430 y van a ser los cuatro días aceptadas todas las propuestas y peticiones que se hagan. Vamos a estar dándoles seguimiento".

"Vamos a atenderlos, a escuchar a todos, hay mucha gente que quiere participar y a todos los vamos a escuchar en estos tres grupos que se ha desarrollado; se ha dividido en distintos temas".

Agregó que también habrá funcionarios de la Conagua para que escuchen y "podamos juntos atender los reclamos justos y aclarar las preocupaciones que se tengan al respecto".

Expresó que estará pendiente estos cuatro días, que son martes, miércoles, jueves y viernes; "vamos a escucharlos y atenderlos y después tenemos un calendario para el dictamen y para la discusión en el Pleno, pero después de celebrar las cuatro audiencias públicas en la Cámara de Diputados".

La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz (Morena), agradeció a las personas que se registraron para participar en las audiencias.

Explicó que para los trabajos se cuenta con el apoyo de los coordinadores de la Comisión, las diputadas Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) y Martha Olivia García Vidaña (Morena), y el diputado Gabriel García Hernández (Morena), quienes estarán moderando las mesas de diálogo.

Mencionó que hay apertura de la Comisión para recibir propuestas y contar con una Ley General de Aguas inclusiva y, sobre todo, donde todas las voces sean escuchadas.

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) recordó que hubo una reforma constitucional el 8 de febrero de 2012 que considera el derecho humano al agua establecido a partir de esa fecha en el 4º constitucional, la cual ordena realizar una Ley General de Agua, "y a la fecha no la tenemos y opera la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que data de una época muy diferente a la que estamos hoy".

Ante ello, dijo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió dos iniciativas; una, que responde al mandato constitucional, que es la Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo 4º constitucional y, la otra es una reforma fuerte a la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución.

"Estos foros que organiza la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, buscan recibir las ideas, propuestas y mejoras, a fin de realizar adiciones a ambas legislaciones que están en estudio; toda buena opinión de buena fe será bien recibida y retomada; hoy inicia esta discusión pública, pero tendremos también un debate interno para llegar a conclusiones", concluyó.