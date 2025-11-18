Escenarios del sector automotriz en México

La contribución del sector automotriz a la economía del país es de gran relevancia; representa el 4.5% del PIB Nacional y el 20.5% del PIB de la industria manufacturera. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el 25% de las exportaciones de México son autos que se venden al mercado de EE.UU., y el 22% del comercio total del T-MEC proviene del sector automotriz. De enero a septiembre de 2025, la producción de vehículos ligeros en México alcanzó 3.02 millones de unidades, lo que representó una caída de un 6.09%, mientras que las exportaciones se redujeron en un 0.33% comparado con el año 2024. De acuerdo a datos del INEGI, desde 1993 hasta 2023, el crecimiento promedio anual del sector automotriz registró un 5.1%, mientras que en 2024 fue de un 5.6% respecto a 2023, lo que reafirma la consolidación de la industria automotriz como un motor de crecimiento económico para el país. Por su parte, el 80% de la producción se exporta a EE.UU., mientras que el 18% de los vehículos ligeros vendidos en EE.UU. son producidos en México. Finalmente, el sector genera alrededor de 980,000 empleos directos y cerca de 5 millones de empleos indirectos.

Entre los factores que han impulsado el crecimiento del sector automotriz en México, se encuentran el nearshoring y las cadenas de suministro, debido a la cercanía de México y EE.UU., así como los cambios geopolíticos para consolidarse México como un hub de manufactura automotriz; la inversión extranjera directa, a través de la instalación de plantas ensambladoras y proveeduría, actualmente, existen 37 plantas operando en México; competitividad en costos laborales y logísticos continúan siendo atractivos para el sector; y un mercado de exportaciones grande y atractivo, especialmente Norteamérica.

El contexto arancelario actual, particularmente los impuestos para las importaciones chinas, pudieran limitar el acceso a componentes electrónicos esenciales; en México aún es escasa la producción de componentes eléctricos necesarios para el ensamblaje de vehículos, lo que podría llevar años para buscar proveedores alternativos. Ello ha generado preocupación en algunas ensambladoras y sus posibles consecuencias, como por ejemplo, para el mercado de refacciones, las cuales podrían encarecerse, afectando el mercado de repuestos para vehículos en circulación. Por otro lado, algunas marcas ensamblan vehículos en China y luego los importan a México, pudiendo afectar los costos directos de la empresa; la competitividad de autos chinos podría verse afectada, aunque algunos autos chinos continuarán siendo muy competitivos en precio y subsidio, y podrán seguir ingresando, aunque con menor margen; riesgos en la cadena de suministro, al encarecerse algunos componentes, podrían presentarse interrupciones o aumentos en costos en producción local, aunado a que los proveedores mexicanos podrían verse beneficiados; la tensión diplomática podría afectar la confianza de los inversionistas, dado que se interpreta como un proteccionismo agresivo.

Este escenario lleva a identificar oportunidades estratégicas para el sector automotriz mexicano. A pesar de los aranceles, México sigue siendo atractivo para la inversión extranjera directa, acelerando la adopción de tecnologías avanzadas como electromovilidad, e impulsar plantas más eficientes que permitan un reposicionamiento estratégico; el fortalecimiento de la industria de autopartes local, la proveeduría mexicana podría expandir su producción para fortalecer la cadena local, no solo como maquiladora sino como industria innovadora; oportunidad para desarrollar el segmento de vehículos eléctricos, es decir, impulsar el desarrollo de infraestructura de recarga y ecosistemas verdad; promover la innovación en eficiencia y cadenas de suministros, para reducir la dependencia de importaciones asiáticas y mejorar la competitividad.

En resumen, aunque los aranceles de EE.UU representan una amenaza para la industria automotriz mexicana, también pueden ser un motor de transformación. El éxito dependerá en mucho de si el gobierno y el sector actúan estratégicamente (inversión, innovación, defensa comercial), aprovechando esta coyuntura para fortalecer su base productiva, impulsar la innovación, mejorar su resiliencia y diversificar sus mercados.

