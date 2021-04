Arrancan campañas para presidencias municipales en Quintana Roo

Entre promesas que van desde romper con el pasado, mirar hacia el futuro, dar continuidad a lo hecho, rescatar o innovar, las campañas para las 11 presidencias municipales en Quintana Roo iniciaron con eventos masivos, carentes de sana distancia, entre tumultos de personas que se olvidan del Coronavirus.

En Cancún, la alcaldesa con licencia "Mara" Lezama busca reelegirse en el cargo que obtuvo como candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2018, llevando ahora como suplente y sindico a dos militantes del Partido Verde (PVEM): la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña y Pablo Bustamante, dirigente pevemista quien es investigado por la Fiscalía Anticorrupción del estado, por el caso de "el cártel de los despojos"

Durante su arranque de campaña, hoy, en el domo de una región popular de la ciudad, atestado de gente aglomerada, la edil indicó que van por la consolidación de un proceso de cambio que "apenas va a ver resultados y que lejos de ser interrumpido, debe continuar fortaleciéndose para continuar con los beneficios de la cuarta transformación".

La munícipe es abanderada de la coalición "Juntos Haremos Historia en Quintana Roo", conformada por Morena, PVEM, el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Auténtico Social (MAS).

Disputándole el cargo, Jesús Pool Moo, por la coalición "Va por Quintana Roo", integrada por la figura de candidatura común con los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza por Quintana Roo (CQ), le apuesta a "barrer" con el proyecto actual, que calificó como "corrupto".

El diputado con licencia -quien llegó al cargo por Morena, pero luego dejó la bancada para sumarse al PRD y luego brevemente retornó al PRI, para volver al sol azteca- inició hoy actividades desde Plaza la Reforma, explanada del Palacio municipal, desde donde convocó a "rescatar lo que aquí se ha perdido y es urgente reencontrar", en medio de una multitud.

En un evento menos concentrado y con mayor control de medidas sanitarias, dentro de las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Rodríguez Méndez, habló de "recuperar Cancún", para evitar que "se tire por la borda" el espíritu que dio origen al municipio, hace casi 51 años.

"Hoy poco o nada queda del ambicioso objetivo de ser una ciudad modelo, que combinara la dinámica turística con el bienestar de las familias", expresó, al omitir que, durante 30 años, en promedio, el partido que condujo este municipio, fue precisamente el PRI, con excepción del 2002-2005, gobernado por el PVEM, que fungía como oposición, y el 2008-2011-2013, cuando estuvo a cargo del PRD.

También en un salón cerrado, Eduardo Ovando Martínez, en el pasado militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comenzó su campaña como candidato de Movimiento Ciudadano, sin coaligarse con otra fuerza política. Ahí, dijo que le apuesta a más del 70 por ciento del electorado que no se siente identificado con ningún partido y que aspira a darle un vuelco a la forma en que se ha conducido el rumbo de Cancún.

Guadalupe Alcocer Espadas, junto con su suplente, Rebeca González González, van como abanderadas del Partido Encuentro Solidario (PES), resultado de la desaparición de Encuentro Social.

En Cancún, otros candidatos que buscan la presidencia municipal son Carlos Balmaceda, por Redes Sociales Progresistas (RSP); y Erik Estrella Matos, ex funcionario de Catastro del municipio de Puerto Morelos, acusado de expedir documentación irregular para despojar de terrenos a al menos 10 propietarios en la zona costera de Punta Brava.

También contiende el regidor con licencia y ex secretario general del ayuntamiento, Issac Janix, abanderado de Fuerza por México y denunciado ante la Fiscalía General del estado (FGE), la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría, por omisiones el nueve de noviembre (9N), antes, durante y luego de disuasión armada por policías, en agravio de manifestantes.

Othón P. Blanco

Gobernado actualmente por Morena, contienden por la presidencia de este municipio, cuya cabecera es Chetumal, capital del estado, Luis Gamero Barranco, por la coalición "Juntos Haremos Historia en Quintana Roo"; Juan José Ortiz Cardín, por "Va por Quintana Roo"; Lidia Esther Rojas Fabro por MC; Ángel Muñoz González por RSP; María Esther Montufar Bailón, por el PES; Nabil Eljure Terrazas, por Fuerza por México y Rufina Cruz Martínez, por la vía independiente.

Solidaridad

Aquí, la actual alcaldesa, Laura Beristain Navarrete, reelegirse y mantener el gobierno para Morena; le disputa el cargo, Lili Campos Miranda, por la coalición PAN-PRD-PRI-CQ, quien a medianoche, durante el arranque de campaña en la Plaza 28 de julio, convocó a "sacar del Palacio a esa familia de pillos".

Marciano Toledo Sánchez, del MC; Luis Roldan Carrillo, del PES; César García Lagunas, por RSP y Manuel Antonio Valencia López, candidato ciudadano, se encuentran también dentro de la contienda.

Puerto Morelos

En este municipio, Blanca Merari Tziu Muñoz -esposa del ex secretario de Desarrollo Social -Ignacio Sánchez Cordero, asesinado el 24 de febrero- va como candidata por Morena-PVEM-PT-MAS; Isabel Ancona García, va por PAN-PRD-CQ; Saydi Iliana Trujillo Encalada por MC; Yazmín Vivas Medina por el PES; Manuel Tirso Esquivel Ávila, por Fuerza por México y Lía Ortiz Mejía por RSP.

Bacalar

Contienden aquí, María Trinidad Guillen Núñez por la coalición "Juntos Haremos Historia en Quintana Roo"; José Alfredo Contreras Méndez, por "Va por Quintana Roo"; Oneyda Cuxin Irigoyen, por MC; Gloria Tzab Salazar, por el PES; Jorge Leonardo Villanueva Caamal, de Fuerza por México y Alejandro Castillo por RSP.

Isla Mujeres

Fernando Bacelis Godoy es abanderado de Morena-PVEM-PT-MAS; la diputada con licencia, Atenea Gómez Ricalde, va por PAN-PRD-PRI-CQ; Aracely Rodríguez Hernández, por MC; Raquel Castellanos Álvarez, por el PES; y María de los Ángeles Novelo, por RSP.

Cozumel

El alcalde con licencia, Pedro Joaquín Delbouis, va por la reelección, por la coalición "Va por Quintana Roo", llevando como rivales a Juanita Alonso Marrufo, del "Juntos Haremos Historia por Quintana Roo"; Francisco Javier Aguilar Sierra, del MC; Gabriela Angulo Sauri, por RSP; Carlos Canto Martín, del PES; Guadalupe Peniche Gamboa, de Fuerza por México; y Aurora Ariadne Santín Coral, independiente.

Tulum

Víctor Mas Tah, con su cúmulo de escándalos a cuestas en materia de derechos humanos -asesinato de Victoria Salazas, la desobediencia de medidas sanitarias ante el coronavirus, las balaceras continuas o el desorden en planeación urbana- se mantuvo como candidato del PAN-PRD-PRI-CQ y va por la reelección.

Le pelearán el puesto, Marciano Dzul Caamal, por Morena-PVEM-PT-MAS; Patricia de la Torre Ortiz, del MC; Humberto Aban Uicab, del PES; María Ángela Dzul May, de Fuerza por México y Elizabeth Martínez Bardales, de RSP.

Lázaro Cárdenas

El alcalde Nivardo Mena Villanueva, pretende reelegirse también, pero por el PAN, un partido distinto al que lo llevó al poder en 2018 (PT). Contienden con él, Orlando Bellos Tun, por "Juntos Haremos Historia por Quintana Roo; María José Osorio Dávila, por el PRD; Rodolfo Ramírez May, por el MC; Ana Gabriela Koyoc Noh, por PES; Juan José Calixto Góngora, por Fuerza por México y Paloma Góngora González, de RSP.

Felipe Carrillo Puerto

Contienden Maricarmen Candelaria Hernández Solís, por Morena-PVEM-PT-MAS; Paoly Perera Maldonado, del PAN-PRD-PRI-CQ; el ex alcalde, Sebastián Uc Yam, por MC; Pedro Cante Yama, por el PES; Verónica Batun Chuc, por Fuerza por México; y Juan Carlos Cetina Arana, por RSP.

José María Morelos

La alcaldesa, Sofia Alcocer Alcocer, de Morena, persigue la reelección. Le darán pelea Erik Noé Borges Yam, de Morena; David Mijail Flota Becerra, del PVEM; Luis Fernando Castillo Mukul, por el PT; Carlos Cetina Alamilla, del MC; Joaquín Inurreta Canul, del PES; Rita Hernández Hernández, de Fuerza por México y Magdalena Tzun Arceo, de RSP.