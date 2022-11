Arremete Bartlett contra privados, "es invasión extranjera"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, defendió que la empresa productiva tenga prioridad para la generación y distribución de la energía eléctrica por encima de los privados, y aseguró que la inversión extranjera en ese ramo es "invasión extranjera".

"Debemos apreciar realmente lo que es la CFE y no estar coqueteando como lo es la dominación de la inversión extranjera en México, no es una inversión extranjera, es una invasión extranjera, que a través de un sistema rapaz lo único que hace es explotar al país", acusó durante su comparecencia ante diputadas y diputados federales.

El funcionario federal recordó que a mediados del mes pasado, un ciclón destruyó todas las líneas en Nayarit y dejó sin energía a toda la región, motivo por el que la CFE tuvo que intervenir.

"La CFE entró y en unos días arregló el problema, eso es la CFE, podría contabilizar el número de desastres naturales y eventualidades que pasan permanentemente y que los atiende la CFE y no los privados", indicó.

Y sentenció: "Dicen que hay que dejarlos entrar, claro, pero ellos no van, de ninguna manera, a meter un centavo en reponer las redes, eso no lo hace una empresa privada, eso lo hace CFE. Nayarit seguiría sin electricidad si estuviéramos pensando que Iberdrola les iba a llevar la electricidad, pero ni de chiste, no dan ni un paso si no obtienen recursos". "El rescate de la CFE es ya una realidad"

Manuel Bartlett, aseguró que "a pesar del entramado que otros gobiernos dejaron montado para destruir a la empresa productiva", el rescate de la CFE "ya es una realidad".

"No perece, se fortalece. No solo se ha logrado su rescate, sino que hoy los mexicanos cuentan con una institución más fuerte para proteger el vital servicio de electricidad, para defender la soberanía energética y para sentar las bases de una nueva era de telecomunicaciones", declaró.

El funcionario federal explicó que en lo que va de este gobierno, se construyen 15 Centrales de generación con tecnología de gas, "que sumarán 7 mil 400 MW de capacidad"; se están modernizando 13 centrales hidroeléctricas y equipando otras tres presas agrícolas para transformarlas en hidroeléctricas; está en construcción la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco de mil MW, en Sonora; y se desarrolla la Central Geotérmica Húmeros III de 25 MW, ubicado en el estado de Puebla, entre otras obras.

"Estos proyectos, en su totalidad, suman aproximadamente 9,000 MW, y una inversión del orden de los 9,000 millones de dólares, a través de diversos mecanismos de financiamiento. Para este año ya se han ejercido 78,000 millones de pesos, la cifra de inversión más alta en toda la historia de CFE, y cuatro veces más la inversión del año pasado. CFE generará el 54% de la electricidad requerida por el país", expuso.

En el sector de los combustibles, Bartlett Díaz señaló que "CFE ha dado grandes pasos para convertirse en una poderosa empresa de energía".

"Se encontró una red de gasoductos con graves retrasos y contratos leoninos. Se realizaron acciones inmediatas. Primero, se renegociaron los contratos de transporte de gas que reportó un ahorro total por 6,725 millones de dólares en valor nominal y 789 millones de dólares en valor presente", indicó.

Al abordar el panorama financiero de la CFE, Manuel Bartlett indicó que la deuda total de CFE, a septiembre de 2022, ascendió a 433 mil 300 millones de pesos, un incremento de 13.5% respecto al cierre de diciembre de 2021, "derivado de los mayores gastos que ha enfrentado por el aumento en los combustibles por la guerra en Ucrania".

Por lo que corresponde a las pérdidas por 50 mil 000 millones de pesos del tercer trimestre anunciadas recientemente, dijo que éstas se explican por el factor combustibles, "sin embargo, resaltamos que estas pérdidas fueron proporcionalmente mucho menores al incremento de los precios en los energéticos, debido a medidas financieras adecuadas".

En lo que respecta a los ingresos, señaló que, al 31 de diciembre de 2021, los ingresos totales de la CFE ascendieron a 566 mil 600 millones de pesos, 12.7% más respecto al cierre de 2020.

"CFE, a pesar de crisis muy severas como la pandemia, el congelamiento de gasoductos en Texas y la guerra, mantiene su expansión con un incremento de 9,000 MW en capacidad instalada, lo que se traducirá en un aumento en ventas del 40%", aseveró.

"CFE ya aclaró 81% de observaciones de ASF"

El director general de la CFE aseguró que al día de hoy en comparecencia, que la empresa productiva ya solventó 81% de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el pasado 28 de octubre de 2022, por probables daños al erario de más de mil 634 millones de pesos.

Durante su comparecencia, el funcionario federal aseveró que las fiscalizaciones no tienen que ver con posibles desvíos de recursos.

"La Auditoría estableció un importe por aclarar de mil 634 millones de pesos reflejados en seis pliegos de observación. Cabe señalar que el importe observado obedece a reclasificaciones, depuraciones e inconsistencias en los registros contables y conciliación de cuentas y no se trata de desvío de recursos", puntualizó.

Bartlett Díaz, señaló que hasta este martes 8 de noviembre, la CFE ha realizado un análisis de dichas observaciones y ya cuenta con la documentación soporte que solventará ante la ASF, en los plazos autorizados, el 81% del monto observado.

"Es decir de mil 634 millones restan por documentar 19%, por un importe de 300.5 millones de pesos y estamos seguros que esto se va a resolver igual, y recordar también que las observaciones de la Auditoría son cifras preliminares que están sujetas a revisión", concluyó.

En T-MEC "no hemos violado nada"

Aseguró que la empresa productiva no ha violado nada con respecto al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En comparecencia ante diputados federales, criticó a la oposición de querer que Estados Unidos venga a sancionar a México, lo que calificó de "vergonzoso".

"Me parece vergonzoso que estén en este país animando a los Estados Unidos a que vengan a sancionarnos, no estamos violando el Tratado de Libre Comercio, llevan meses yendo y viniendo y ya vieron que no hay ninguna violación al tratado", expuso.

El funcionario federal dijo que lo que se está haciendo es poner orden a un sistema eléctrico "caótico" en donde se dieron permisos sin limitación alguna.

"Se dieron permisos, como si México fuera una tierra de conquista, a las empresas extranjeras, más toda una caterva de empresarios que no pagan la luz, que no pagan el transporte, que no pagan nada", reclamó.

Bartlett Díaz pidió a los opositores dejar de desearle que le vaya mal a la CFE y les pidió "un poquito de respeto a los intereses nacionales".

"Son mexicanos y están pidiendo que venga Biden a poner orden en este país, no estamos violando nada, me parece vergonzoso que lo pidan, estamos simplemente cuidando cómo opera el sistema eléctrico. Por favor, un poquito de respeto a los intereses nacionales, ¿cómo piden que ya venga Biden a castigarnos?, eso es una vergüenza", concluyó.