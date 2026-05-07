Arremete Claudia contra el PAN, por caso Rocha Moya

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a Jorge Romero Herrera de liderar un cártel en México: el inmobiliario. Esto, en el marco del enfrentamiento entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) por la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua y la acusación contra Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos.

"Jorge Romero, el líder del Cártel Inmobiliario, hablando ´de lo terrible que es la situación en el país´. Bueno, ¿por qué no empieza a hablar del Cártel Inmobiliario? La verdad. ¿O por qué no explican qué pasó en Chihuahua?, ¿por qué no lo explican? Porque no es un tema de las acciones que se hacen cotidianamente en contra del crimen con base en la legalidad. No, no tiene nada que ver con ese tema", dijo la Mandataria.

El martes pasado, el panista Jorge Romero Herrera exigió la detención inmediata y la extradición a Estados Unidos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de todo su círculo. Lo calificó como un "traidor a la patria" y argumentó que no existe mayor traición que agredir a quienes se juró proteger al aliarse con el crimen.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la Mandataria señaló a integrantes del bloque opositor, entre ellos el líder blanquiazul, quien no ha aclarado la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua, estado gobernado por la panista Maru Campos Galván.

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Al respecto, expresó que la Fiscalía General de la República (FGR) todavía investiga el tema.

La Mandataria también reveló que, el martes, la SRE mandó una nota diplomática a Estados Unidos en la que explica que la FGR no encontró pruebas para detener a Rubén Rocha Moya y a nueve mexicanos más solicitados por tráfico de drogas.