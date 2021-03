Arremete Noroña contra aerolínea por permitir insultos contra AMLO

El vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra la aerolínea Aeroméxico por permitir, que algunos de sus pasajeros, hayan insultado al presidente Andrés Manuel López Obrador al finalizar su vuelo del domingo pasado de Guadalajara, Jalisco a la Ciudad de México.

Al hablar desde la tribuna de la Cámara de Diputados sobre la efeméride relativa al 108 aniversario del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, Fernández Noroña se quejó de que Aeroméxico no haya hecho nada contra los pasajeros que insultaron al titular del Ejecutivo.

Aseguró que si uno de los pasajeros insulta al piloto o a las sobrecargos, apenas se descienda, son detenidos; y si algún otro pasajero es injuriado en el vuelo, se atiene a las consecuencias, pero Aeroméxico se comportó tranquilamente.

"La derecha golpista promueve la violencia contra nuestro compañero Presidente. Acabamos de ver en un vuelo de Aeroméxico cómo es vituperado el compañero Presidente y cómo la empresa no hizo nada. Si cualquier ciudadano le mienta la madre al piloto o a las sobrecargos, apenas desciendan, son detenidos. Si a cualquier persona o usuario de un vuelo es injuriado, se atiene a las consecuencias que en eso haga. Y, Aeroméxico tranquilamente", dijo Fernández Noroña.

De manera paralela, Fernández Noroña también arremetió contra la prensa; y los integrantes de la derecha, quienes promueven violencia contra el Presidente de la República y dijo que esos planteamientos son desde el hígado, la rabia y el racismo.

"Y la prensa difunde esta cobarde agresión porque no hay una crítica, no hay un reclamo, no hay un planteamiento, es desde el hígado la rabia y el racismo con quien solo les ha hecho bien, solo ha actuado de manera honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo y celebran ese acto cobarde. No tienen que enfrentarse a 5 mil elementos del Estado Mayor Presidencial, no tienen que enfrentar al Ejército, a la Policía Federal, a la policía del lugar, vallas, rejas. No tienen que enfrentar nada, porque el compañero Presidente, a pecho descubierto, va caminando por la Patria", dijo Fernández Noroña.

Asimismo, el petista dijo que no les van a tolerar a la derecha sus injurias, su actitud golpista y sus ataques cobardes.

"No les vamos a tolerar que sigan promoviendo la violencia y el odio contra quien les sirve. Llamo al pueblo de México a proteger al compañero presidente. Llamo a los compañeros y compañeras del movimiento a que alcemos la vista, estamos en un momento peligrosísimo y seguimos con nuestros intereses personales, que por legítimos que sean, acaban siendo mezquinos y no nos damos cuenta que es la transformación del país lo que está en juego", dijo Noroña.

El legislador le deseó larga vida al presidente López Obrador e insistió: "no les toleraremos ni una sola injuria ni un solo uso faccioso más de las instituciones ni un solo atropello y en junio de 2021 nos vemos la cara, les vamos a cobrar. Tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Les vamos a cobrar caro cada uno de unos de esos agravios mandándolos nuevamente al basurero de historia".