Arremeten contra perredistas por apoyar reforma militar

Los dirigentes nacionales del PRD, Jesús Zambrano y del PAN, Marko Cortés, arremetieron contra los senadores perredistas Miguel Ángel Mancera Espinosa, y Antonio García Conejo, quienes votaron a favor de la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles.

El líder del sol azteca, sostuvo que el aval de la reforma representa "un profundo golpe para la democracia", y reconoció que se siente avergonzado por el voto de los dos legisladores de su partido.

"Mi reconocimiento a @jmfocil por su valentía, al igual que a @osoriochong, @ruizmassieu, @BeatrizPRangel_ y al Bloque de Contención por su firmeza para votar contra la militarización, un profundo golpe a la democracia. Me avergüenzan los dos votos de @SenadoresPRD. No digo más", escribió en su cuenta de Twitter.

Zambrano Grijalva advirtió que tanto Mancera Espinosa, como García Conejo, deberán explicar el sentido de su voto.

"Es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de AMLO. Y peor aún que dos @SenadoresPRD la hayan acompañado, en contra de los principios y programa del partido. No sé por qué o a cambio de qué; ellos deberán explicarlo. Trágico para México y no hay justificación posible", señaló.

En su oportunidad, Cortés Mendoza señaló que prorrogar hasta el 2028 "la inconstitucionalidad de la fallida estrategia de seguridad y de la militarización del país", en lugar de fortalecer una policía nacional de carácter civil y establecer una estrategia integral contra la creciente violencia e inseguridad, "es un grave error".

El presidente nacional del PAN, celebró que los senadores de su partido hayan sido congruentes con la postura que habían mantenido, y calificó de "traidores" a los perredistas que dieron su voto a favor.

"La dirigencia nacional del PRI y la gran mayoría de los legisladores de ese partido, así como dos senadores del PRD, traicionaron la voluntad de 22 millones de mexicanos que votaron por la oposición en 2021. Además de que incumplieron la plataforma legislativa Va por México, que en su momento aprobaron en sus consejos nacionales los partidos coaligados y que registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE), están quebrantando una de las principales causas que daba sentido y origen a la conformación de la coalición opositora", denunció.