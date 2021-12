Arriba a Mazatlán crucero con 14 pasajeros con Covid; en Manzanillo impiden desembarque

El crucero Koningsdam, de la naviera Holland America, con casi tres mil pasajeros que arribó hoy al puerto de Mazatlán reportó catorce pacientes contagiados de Covid-19, los cuales viajan en una área específica de confinamiento, bajo observación médica, reveló el secretario de Salud del Estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Apuntó que no se puede descartar la llegada de una cuarta ola de contagios en Sinaloa, con la aparición de la nueva variante ómicron, de la cual se tiene un caso certificado en la entidad y cuatro pacientes más sospechosos, cuyos estudios preliminares dan positivo a ella.

Señaló que en esta embarcación turística programada para su arribo este día, al igual que el otro crucero Jewel de la línea Norwegian Cruise, cuenta con personal médico especializado en manejo de pacientes con Covid-19 y normas sanitarias muy estrictas.

Cuén Ojeda recordó que a solo dos embarcaciones turísticas no se les ha permitido atracar en los muelles de Mazatlán y Topolobampo, puesto que en el primero se tenía previsto el martes pasado el arribo del Carnival Panorama, con 81 personas contagiadas, 75 de ellos miembros de la tripulación, número muy alto de pacientes.

Lo mismo sucedió con el MS Zuiderdam con mil 400 turistas y 800 tripulantes, procedente de San Diego California, al cual se le negó su arribo este miércoles al puerto de Topolobampo, por haber aumentado a 21 el número de tripulantes positivos en Covid-19

Precisó que se acordó permitir el arribo de nuevos cruceros que soliciten atracar en los puertos de Mazatlán y Topolobampo, bajo las condiciones que tripulantes y pasajeros con síntomas de contagio no bajen a tierra y los que desciendan en forma aleatoria serán sometidos a pruebas de reacciones al virus.

Cuen Ojeda explicó que en el nuevo crucero que esta mañana llegó a Mazatlán disponen de controles sanitarios estrictos que mantienen y las áreas de aislamientos de los pacientes que han resultado positivos, los cuales reciben asistencia médica de personal calificado.

Impiden desembarque de crucero en Manzanillo

Las autoridades de Colima impidieron este miércoles el desembarque del crucero Viking Orion, de la línea naviera Wilhelmsen Ship Management, en el puerto de Manzanillo, para evitar riesgos sanitarios tras detectarse la presencia de Covid-19 entre los tripulantes y pasajeros.

El grupo técnico de Covid-19 del estado, integrado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Coespris, la Unidad Estatal de Protección Civil, Bioseguridad y Epidemiología, determinó que el desembarque programado para este miércoles no era procedente, pues el lunes, cuando el buque atracó en Puerto Vallarta, se detectaron dos personas contagiadas con el virus.

Se determinó que las personas sospechosas de haberse contagiado tras la confirmación de los dos casos positivos, no cumplían aún con el periodo de incubación del virus, por lo que no se podría conocer aún la magnitud del posible brote, por lo que se negó el permiso para bajar a tierra.

El pasado 13 de diciembre este mismo barco atracó por primera vez en el Puerto de Manzanillo procedente de Mazatlán y las autoridades municipales dieron la bienvenida a pasajeros y tripulantes.