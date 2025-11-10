logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Arriban más de 10 mil soldados para reforzar seguridad en Michoacán

Coordinación de acciones entre autoridades para garantizar la seguridad en Michoacán

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 03:29 p.m.
A
Arriban más de 10 mil soldados para reforzar seguridad en Michoacán

MORELIA, Mich. (EL UNIVERSAL).- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que participarán en apoyo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, llegaron este lunes a la entidad, en las instalaciones de la 21 Zona Militar.

Por la mañana, en la misma 21 Zona Militar de Michoacán tuvo lugar una reunión interinstitucional para la coordinación del Plan Michoacán, la cual fue encabezada por Juan Carlos Oseguera, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, según informó la propia dependencia en redes sociales.

"En reunión interinstitucional en la 21 Zona Militar, iniciamos la coordinación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reforzando las acciones operativas para prevenir ilícitos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Trabajamos unidos para cuidar nuestro estado", señala el mensaje.

El domingo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general secretario Ricardo Trevilla, anunció el Plan de Operaciones Paricutín, como parte del Plan Michoacán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Anunció un despliegue total de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, que participarán en diferentes operativos contra la extorsión, homicidios, violencia, tráfico de drogas y evitar enfrentamientos, además detener a principales generadores de violencia.

Además, se prevén mil 781 elementos de la Marina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arriban más de 10 mil soldados para reforzar seguridad en Michoacán
Arriban más de 10 mil soldados para reforzar seguridad en Michoacán

Arriban más de 10 mil soldados para reforzar seguridad en Michoacán

SLP

El Universal

Coordinación de acciones entre autoridades para garantizar la seguridad en Michoacán

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro
Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro

SLP

El Universal

Coordinadores del PRI y PAN piden evitar 'albazo' en la aprobación de la reforma de revocación de mandato.

SHCP limita exenciones fiscales en el Mundial de Fútbol 2026
SHCP limita exenciones fiscales en el Mundial de Fútbol 2026

SHCP limita exenciones fiscales en el Mundial de Fútbol 2026

SLP

El Universal

Detalles del acuerdo fiscal entre SHCP y FIFA para el Mundial de Fútbol 2026 en México.

Claudia Sheinbaum insta al Tri a pensar en grandeza de México en Mundial 2026
Claudia Sheinbaum insta al Tri a pensar en grandeza de México en Mundial 2026

Claudia Sheinbaum insta al Tri a pensar en grandeza de México en Mundial 2026

SLP

El Universal

Históricamente el Tricolor ha luchado por destacar en la Copa del Mundo, con la esperanza de un resultado histórico en 2026