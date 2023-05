Arropa el Partido Verde a Marcelo Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL). - El canciller Marcelo Ebrard aseguró que su propuesta para la definición de la candidatura presidencial de Morena "les va a gustar" y logrará que en su partido "ya no estén tan tensos".

Entrevistado en el marco de su participación en la Convención Nacional del Partido Verde (PVEM), el secretario de Relaciones Exteriores adelantó que planteará a ese instituto político que se sume a la alianza que él encabezará como candidato a la Presidencia de la República.

"Lo que yo propondría es que hagamos una coalición, una coalición que permita no solo tener mayoría de las cámaras, sino que los temas que le importan a los verdes sean parte del programa de gobierno de coalición", apuntó.

El canciller fue arropado por los militantes y simpatizantes del PVEM, quienes le echaron porras y lo recibieron y despidieron al término de su participación con el grito de: "¡Presidente, presidente!".

Dijo que lleva desde enero trabajando con muchos simpatizantes del PVEM. "Tengo mucho apoyo, simpatía, tengo muchísimos amigos en el Partido Verde. Sin temor a equivocarme si ahorita se hace una encuesta, les vamos ganando a todos los demás", aseguró.

Ebrard Casaubon celebró que el Partido Verde esté adoptando una actitud más activa y dejé su postura de espectador. "Creo que hacen muy bien porque son parte de una coalición, ni modo que estés sentado con tus palomitas", resaltó.

Por otra parte, no negó ni confirmó las versiones de que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, será designado como embajador de México en Israel, pero dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará un anuncio oficial sobre el tema.