Artesano zapoteco lleva a TikTok el tejido de tapetes en Oaxaca

OAXACA, Oax., marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Ismael Gutiérrez tiene 25 años y es originario de Teotitlán del Valle, una comunidad localizada a solo 30 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca; su historia inició hace mucho, pero en los últimos años y gracias a la llegada de las redes sociales, ha podido sobresalir en ellas y hacer valer su trabajo por medio de TikTok.

Su primer tapete lo realizó a los 12 años y una de sus más grandes motivaciones es su familia quienes siempre se han dedicado a la creación de estos tapetes con técnicas ancestrales que han heredado de generación en generación.

"Todos trabajamos en conjunto, ya que es algo extenso el trabajo, que abarca desde la recolección de la materia prima, el cardado de lana, el lavado de lana, teñido y finalmente el tejido", declaró a EL UNIVERSAL Oaxaca.

Su inicio en este trabajo artesanal, comenzó con ayuda de su papá, quien lo enseñó a tejer diseños sencillos como "cintas lisas o la técnica de lluvias", posteriormente comenzó a realizar sus propios diseños y a crear figuras en estos tapetes que han cobrado fama en TikTok.

En redes sociales, Ismael presume diseños únicos, algunos de personajes muy famosos y esto se debe a que es gran fanático de plasmar sus gustos por las caricaturas en los tapetes, que hasta el día de hoy han logrado acumular millones de seguidores y admiradores de todo el mundo.

"Me di cuenta que en TikTok y en Instagram tienen una aceptación favorable y me incliné más hacia ese ámbito", afirmó Ismael, resaltando que sus diseños van desde caricaturas, personajes, bandas y otras figuras de la cultura popular.

Entre las técnicas que utiliza para crear los tapetes, Isma ha logrado combinar estilos que se notan a través de los tapetes que finalmente entrega a sus clientes.

En sus diseños, resaltan creaciones de pintores y algunos códices que aunque no les encuentra forma, siempre le divierte hacerlos.

Uno de los videos más vistos de Ismael es dedicado a Dhasia Wezka, una creadora de contenido que saltó a la fama en 2015, al preguntarle qué lo hizo dedicarle uno de sus tapetes, resaltó que la famosa fue una de las primeras personas en seguirlo a través de TikTok.

"Dhasia fue una de las primeras personas que me siguió en TikTok cuando empecé a subir contenido, al principio fue algo sorprendente para mí, siempre he sido fan de su trabajo y carrera que tiene en Internet y fue algo especial o simbólico que yo quería obsequiar hacia ella".

Otra famosa que tiene un trabajo de Ismael, es Gaby Meza, quien lo contactó a través de la misma red social para encargarle una de sus creaciones.

El trabajo de la familia de Ismael ha logrado trascender más allá de México, ya que sus tapetes han llegado a Estados Unidos y Costa Rica.

Actualmente además de tomar pedidos a través de redes sociales, están próximos a la inauguración de un local en Teotitlán del Valle, en la calle Matamoros 4.

Aunque le gustaría crear más tiendas físicas, su objetivo es realizar algo más comunitario, un espacio físico en Oaxaca, donde su comunidad pueda exhibir piezas exclusivas e "invitar a otros artesanos a participar y así armar una comunidad textil de valor comunitario".

Ismael tiene más de 500 mil seguidores en su cuenta de TikTok, en su descripción se puede leer "tejedor zapoteco" y eso ha llamado la atención de miles de usuarios de todo el mundo, tanto que hasta ahora ya tiene más de 9 millones de "me gustas".

Pese a la fama, Ismael tiene claro sus objetivos y más allá de presumir, simplemente se siente bendecido por la llegada de tantas personas a su perfil en TikTok e Instagram, y porque hubo seguidores que lo apoyaron desde el primer momento en el que descubrieron su cuenta.

Isma invita a todos los seguidores de EL UNIVERSAL a conocer su trabajo y también a que visiten su natal Teotitlán del Valle, ya que además de su taller encontrarán variedad de trabajos y por supuesto quedarán enamorados de cada uno de ellos.