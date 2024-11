Denuncia de Artículo 19 por detención de periodistas en Guanajuato

IRAPUATO, Gto., noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- La organización Artículo 19 exigió justicia y que se esclarezca la detención de los periodistas Humberto Gutiérrez y Verónica García, director y camarógrafa del medio digital "Irapuato Despierta y la Región" respectivamente, por parte de policías municipales de Irapuato, Guanajuato, que los privaron de la libertad y ejercieron violencia en su contra cuando realizaban la cobertura de un accidente vial en el que falleció un motociclista, en la colonia Camelinas.

"Los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de noviembre, cuando fueron sometidos y sujetos a violencia verbal, física y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la misma", precisó Artículo 19.

En esa fecha, alrededor de las 21:30 horas, las personas periodistas, quienes son matrimonio, preparaban su teléfono en las inmediaciones del boulevard San Roque para realizar una transmisión en vivo a 20 metros de distancia de la zona de acordonamiento, hasta donde llegó un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato.

Humberto Gutiérrez explicó a informativos locales que se identificó como periodista con el oficial y le explicó que estaba realizando su trabajo, sin embargo, el agente le respondió: "¡No, no, no!, ¡sáquense a chingar a su madre!". Incluso el comunicador identificó al policía como exescolta del secretario de Seguridad Pública, Ricardo Benavides.

El periodista insistió en que ejercía su labor periodística y el derecho a estar en el lugar, y fue entonces que un policía lo empezó a agredir, sometió por la espalda y tiró al piso, y entonces le pidió a su esposa que grabara.

Verónica García, también redactora de "Irapuato Despierta y la Región", se acercó para grabar la agresión policial; ante ello, los policías le quitaron el teléfono celular y la comenzaron a golpear. La acción violenta quedó grabada; no obstante, los oficiales borraron al menos dos videos del celular.

En su testimonio con Artículo 19, Verónica relató que las agresiones físicas en contra del periodista subieron de tono y antes de que ambos elementos lo sometieran, alcanzó a darle su teléfono. Después, fue golpeado en repetidas ocasiones y esposado. Al mismo tiempo, un policía la tomó del brazo izquierdo con fuerza, la tumbó para someterla y la esposó para después golpearla en repetidas ocasiones y colocar su pie en la parte trasera de su cuello.

"Humberto intentó dialogar con los policías para que dejaran libre a Verónica y que al menos uno de los dos estuviera libre para cuidar a sus hijos. Verónica relató que hubo un momento en el que dejaron de golpear a Humberto y se ´ensañaron´ con ella como forma de amedrentamiento para el periodista. Lo anterior es reflejo de las violencias machistas y diferenciadas por parte de los elementos de la Policía quienes, al considerar el cuerpo de las mujeres como perteneciente a otro, lo lastiman y hieren como forma de castigo hacia un tercero", indicó la organización en un comunicado.

Los policías detuvieron Humberto Gutiérrez y Verónica García Pérez y los trasladaron en una patrulla a los separos de Policía, en donde fueron puestos a disposición de un Juez Civil por insultos a la autoridad.

Violencia física, intimidaciones y tratos crueles e inhumanos

En su relato el periodista compartió que, durante el trayecto, los policías los amenazaron e intimidaron, pues aseguraron que "sabían quiénes eran y en dónde trabajaban", al mismo tiempo que los golpeaban y apretaban las esposas para lastimarlos más.

"Alrededor de las 22:15 llegaron a los separos en donde los elementos municipales le exigieron a Humberto que se quitara la ropa para revisarlo, y en repetidas ocasiones le solicitaron quitarse los zapatos para caminar descalzo. Estos hechos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes pues son ´actos de suma gravedad que inciden en la dignidad e integridad física y psíquica de las personas´. Por su parte, Verónica comenta que los policías hacían comentarios amenazantes al asegurar que ´ya sabían en dónde encontrarles´", acotó Artículo 19.

Humberto comentó a la organización que durante la espera de su audiencia, uno de los policías tuvo en su poder su teléfono celular por aproximadamente una hora. Después lo retornó y guardó con las otras pertenencias que le habían retirado al momento de la detención. Esto conlleva una falta al debido procedimiento, así como la violación a la protección de la información personal y datos del periodista.

Asimismo, señala que la médico legista encargada de su revisión, no procedió de forma correcta, pues cuando ingresaron a su consultorio les señaló desde su asiento que les veía bien y que sus heridas no necesitaban de más atención. Posterior a eso, les hicieron firmar la carta de atención médica a lo que accedieron tras escuchar que si no lo hacían, el proceso tardaría más.

A la 1:00 de la mañana del lunes 4 de noviembre, la jueza les recibió y les dictó 24 horas de arresto y casi $10,000 de multa entre los dos por "hacer uso de la fuerza o violencia contra la autoridad" e "impedir y entorpecer indirectamente la acción de los cuerpos policiales".

"Verónica señaló que durante la audiencia, la jueza minimizó los hechos, les aseguró que ambos eran ´los culpables de la situación´".

Artículo 19 señaló que en todo este proceso no tuvieron acceso a una defensa legal y no se les permitió entregar su propio testimonio de los hechos, señalando que "si hablaban les iba a ir peor en la fianza". Asimismo, dio a conocer en varias ocasiones la dirección de los periodistas en presencia de los policías que les agredieron, colocando en riesgo a los comunicadores.

Tras realizar una llamada a un familiar para poder hacer el pago de la fianza, Humberto y Verónica salieron de los separos al mediodía del lunes 4 de noviembre.

Exigen a las autoridades atender el caso

Ante esos hechos, Artículo 19 exigió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato erradicar toda práctica violenta e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier periodista a la libertad de expresión y acceso a la información. Ello tomando las medidas necesarias para capacitar a sus elementos en materia de derechos humanos, particularmente libertad de expresión, acceso a la información y derechos humanos de las mujeres.

A la Fiscalía General del Estado de Guanajuato le exigió atender la denuncia interpuesta por Humberto Gutiérrez y Verónica García e iniciar las investigaciones correspondientes para aplicar las sanciones necesarias a los elementos que violentaron los derechos humanos de ambos comunicadores.

Exigió a la representante de los Juzgados Cívicos de Irapuato, quien llevó el caso de Humberto y Verónica, garantizar sus derechos como imputados, actuar con imparcialidad e independencia y garantizar que tengan una defensa adecuada, y garantizar la igualdad procesal.

También exigió al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato investigar las irregularidades cometidas por la jueza durante la audiencia de ambos periodistas.

Y a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato le exige tomar las medidas correspondientes para aminorar los impactos de las agresiones en contra de ambos comunicadores, así como emitir las recomendaciones necesarias a fin de que se lleven a cabo acciones concretas para erradicar las violaciones a los derechos humanos de las y los periodistas de Guanajuato.

Artículo 19 exige al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Guanajuato "contactar a ambos periodistas para realizar un análisis de riesgo correspondiente e implementar las medidas necesarias para Humberto, Verónica y sus dos hijos con el fin de asegurar su protección".