Artista mexicano rinde homenaje a Proteo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Proteo murió durante las labores de rescate de Turquía y su partida conmocionó a miles de mexicanos. Apenas el pasado jueves, el cuerpo del can rescatista regresó a México, donde se le realizó un emotivo homenaje en la Base Militar No.1.

En la ceremonia participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Cruz Roja y Cancillería. Y no es para menos, pues para muchos el can ha pasado a la historia como un héroe nacional.

Como parte de los agradecimientos por sus labores de rescate en las zonas siniestradas de Turquía, el binomio canino ha recibido diferentes muestras de gratitud. Una de ellas se localiza en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

¿Quién realizó el mural de Proteo, el perro rescatista?

Hay que recordar que Proteo falleció el pasado 10 de febrero, mientras realizaba labores de rescate junto con Carlos Villeda, su manejador y amigo. No obstante, dadas las condiciones climatológicas prevalecientes en el territorio turco, ya no aguantó más.

Por lo anterior, su imagen fue inmortalizada en un mural, en el que predomina su rostro. El Instituto Municipal de la Juventud de Tlalnepantla compartió las primeras imágenes del memorial al can, quien fue integrante del equipo mexicano de rescatistas desplegado en Turquía.

"¡Gracias por todo #Proteo, hasta siempre! "fue el mensaje que la institución emitió a través de Twitter.

No obstante, el artista urbano Croms Akopa fue el encargado de inmortalizar la imagen de Proteo. Experto en grafiti y el tatuaje mexicano, compartió las imágenes del mural a través de su cuenta de Instagram.

"Realizamos este homenaje a un camarada. Proteo, binomio canino que perdió la vida en las actividades de rescate en Turquía", fue el mensaje que dedicó al can y a los admiradores del lomito rescatista.

Asimismo, añadió que el mural de Proteo es un homenaje para él, pero también para todas y todos los rescatistas humanos y caninos que ya están de regreso en casa, es decir, en México.

La obra artística fue pintada sobre dos bardas de una vivienda y puede ser visitado sobre la avenida Mario Colín, una de las arterias más transitadas del municipio.