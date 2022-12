Asaltan caravana de paisanos provenientes de EU en Zacatecas

A-AA+

ZACATECAS, Zac., diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- Un grupo armado interceptó a una caravana de paisanos en la carretera federal 45, en el municipio de Fresnillo, a quienes despojaron de seis vehículos y sus pertenencias, en total, fueron 22 personas afectadas.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó el hecho y mencionó que en el transcurso del medio día se recibieron siete denuncias penales por el robo de seis vehículos de motor, cuyas víctimas provenían de California y Arizona, Estados Unidos, quienes se dirigían a la ciudad de Guanajuato.

La Fiscalía de Zacatecas informó que por conducto de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos a los afectados se les ha brindado asesoría y acompañamiento.

Cabe mencionar que se ha hecho circular un video, donde se ve por la carretera caminar a un grupo de gente por la carretera, pero en ese momento se desconocía que se trataban de los paisanos que habían sido asaltados por el crimen organizado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado local migrante José Juan Estrada, mencionó que también tiene conocimiento que el pasado jueves a otra familia de migrantes que se dirigía al municipio de Tabasco, pero a la altura del municipio de Villanueva, fueron despojados de su vehículo, sin embargo, por miedo optaron por no interponer denuncia penal.

Dijo que hace algunos días estuvo en varias ciudades de Estados Unidos con los clubes migrantes y muchos paisanos le expresaron que por los narcobloqueos que hace unas semanas ocurrieron en Zacatecas y por considerar que las carreteras no son seguras, esta época decembrina iban a cancelar sus visitas a sus pueblos.

El diputado mencionó que aunque se vengan en pequeñas caravanas migrantes, no hay una certeza de que no les ocurra un asalto, al señalar que seis familias, realmente qué pueden hacer si los intercepta un grupo armado".

Mencionó que en estos días ha estado saliendo a la carretera federal 54, al tramo del municipio de Concepción del Oro, porque esa es una zona de riesgo, tras recordar que no hay comunicación en esa región, sin embargo, dijo, ahora también es preocupante que estén asaltando en la federal 45 y a plena luz del día.

Por ende, considera que ciertamente las autoridades han tratado de hacer su mejor esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad en la entidad, pero admite que con este caso se requiere de un trabajo más arduo y en conjunto, por parte de los tres órdenes de gobierno para que ayuden a brindar mayor seguridad en las carreteras.

Lamentó que la situación de violencia e inseguridad que azota a Zacatecas esté impactando en una disminución importante del flujo de paisanos que cada año regresaban a sus lugares de origen a festejar estas épocas decembrinas y de año nuevo, aunado al impacto económico que implicará.