Asegura Alfaro que el gobierno de Aristóteles Sandoval hizo espionaje

En julio de 2015, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) dio a conocer que el gobierno de Jalisco adquirió en diciembre de 2014 el sistema de espionaje "Remote Control System Galileo", distribuido por la empresa italiana Hacking Team; hoy el gobernador del estado, Enrique Alfaro, aseguró que ese sistema fue inhabilitado desde el inicio de su administración y que fue utilizado por el gobierno de su antecesor, Aristóteles Sandoval, para hacer espionaje político.

El sistema Galileo, indicó Alfaro, es similar al Pegasus y se pagó por él 263 millones de pesos que provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados con el objetivo de combatir el secuestro y el crimen organizado, por lo que ante los elementos de que se utilizó para espionaje político ya se contactó a la FGR para determinar la ruta a seguir. El pago por este sistema se hizo a la empresa SYM Servicios Integrales S.A. de C.V., con domicilio en la Ciudad de México y que funciona como distribuidora de Hacking Team; en 2012, esta misma empresa vendió al Ayuntamiento de Guadalajara 250 cámaras de seguridad.

En las negociaciones con la administración estatal para la adquisición de este sistema, Hacking Team asignó al gobierno de Jalisco el nombre clave de JASMINE y según el certificado de entrega del sistema al gobierno del estado, firmado por Héctor Federico Zúñiga Bernal, quien en diciembre de 2014 se desempeñaba como coordinador general de Asuntos Sociales de la Secretaría General de Gobierno, 10 personas tendrían acceso al software capaz de intervenir computadoras con sistemas OSX y Windows, o teléfonos celulares IOS, Android, Windows Phone y BlackBerry.

El gobernador Alfaro indicó que en 2019 el actual fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó sobre la existencia del equipo y se tomó la decisión de no usarlo, resguardarlo y pedir a la Contraloría del estado una investigación sobre su uso y compra. Hasta ahora se han realizado tres auditorías y la contralora de Jalisco, Teresa Brito, informó que de ellas se desprende que el sistema se uso sin controles y por personal ajeno a la Fiscalía de Jalisco, vulnerando la confidencialidad de los datos recabados.

"Tenemos la presunción de que el sistema y su contenido pudo ser utilizado por personas ajenas a la Fiscalía en ese tiempo y con un fin distinto para el que fue adquirido", aseguró. Explicó que, principalmente en 2018, el sistema se utilizó por diversos usuarios, que no había control de las claves y se movía de lugar a otras dependencias, cuando debía estar sólo en Fiscalía, por lo que se pidió un peritaje al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para tener más detalles de cómo y para qué se utilizó.

El gobernador Alfaro aseguró que durante la pasada administración el sistema Galileo, integrado por un software, tres vehículos, equipo de cómputo, cámaras fotográficas, equipo táctico, licencias y un laboratorio forense, operaba desde la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, que entonces encabezaba Roberto López Lara.

"Lo que se hizo el sexenio pasado no tiene que ver con el combate a la delincuencia sino más bien con el espionaje político", señaló Alfaro. En 2015 la organización R3D dio a conocer una serie de documentos que revelan los contratos de Hacking Team con varios gobiernos a través de empresas como SYM Servicios Integrales S.A. de C.V.; entre estos hay una serie de correos en los que Niv Yarim, entonces director de operaciones de SYM Servicios Integrales señala que desde el principio de la negociación con el gobierno de Jalisco se pidió que hubiera 10 usuarios para la Secretaría de Gobierno y 15 para la Fiscalía del estado.