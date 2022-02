Asegura AMLO que es menos la participación de jóvenes en delitos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en tres años de gobierno la participación de jóvenes en actos delictivos es menos debido a que se han ofrecido opciones para que los jóvenes no sean utilizados como "semilleros de la delincuencia organizada".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal confió que su estrategia de seguridad que se está aplicando "va a ir cada vez con mejores resultados".

"Llevamos ya tres años invirtiendo porque eso no es gasto en atender a la gente, en atender al pueblo con programas de bienestar y de manera especial teniendo a lo jóvenes y ya comenzamos a notar que hay resultados, después de tres años. Ya estamos notando que están participando menos los jóvenes en acciones, en actos delictivos, y hay que seguir así, atendiendo las causas, porque siempre hemos sostenido que la paz es fruto de la justicia, y que no se resuelve el problema de la inseguridad solo con medidas coercitivas.

"Entonces la estrategia que se está aplicando va ir cada vez con mejores resultados, es mi punto de vista", dijo.