Asegura AMLO que gobierno no tiene doble discurso y no es "hipócrita"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien acusó persecución política, luego que la FGR solicitó su desafuero, tiene derecho de manifestarse y expresarse.

Sin embargo, el mandatario aseguró que su gobierno no tiene "doble discurso" y no es "hipócrita", como la oposición.

"Tiene todo el derecho de manifestarse, expresarse de denunciar, es parte de su libertad nada más decir que nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas la doctrina verdadera, y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los conservadores, es la hipocresía, dicen una cosa y hacen otra, eso es la característica principal, en todo", arremetió.

López Obrador señaló los integrantes del partido surgido en el movimiento Revolucionario cometían actos de corrupción y actuaban con autoritarismo, pero eran "francos o si se quiere cínicos, eran corruptos cínicos".

El mandatario consideró que se debe esperar a que el proceso de desafuero contra García Cabeza de Vaca siga su curso y no se le agreguen más cosas a la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República.

"Hay que esperarnos y no agregar más cosas de las que están consignadas en las denuncia que presentó la fiscalía", indicó.

"Ya está en la Cámara de Diputados, ese poder va a decidir si se puede someter a proceso al gobernador, y allá van a decidir, en el Congreso de Tamaulipas, es un proceso muy transparente, abierto. Luego va a empezar el juicio en el poder judicial de Tamaulipas, mientras el gobernador tenga fuero".