Asegura AMLO que "Jefe" Diego y Carlos Salinas se quedaron con terrenos de Punta Diamante

En medio de la devastación en Acapulco tras el paso del huracán "Otis" y "para los jóvenes", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, y el exmandatario priista, Carlos Salinas de Gortari, "se quedaron con los terrenos de Punta Diamante" del puerto.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de noviembre en Palacio Nacional, y sin pregunta de por medio, López Obrador contó cómo supuestamente se adueñaron de las propiedades.

"Veía yo Acapulco y me acordaba, esto para los jóvenes, de los negocios de la época de Salinas con Diego Fernández de Cevallos, eso no lo saben los jóvenes, de cómo se quedaron con los terrenos de Punta Diamante en Acapulco. ¿Han escuchado algo de eso ahora? Ya tiene tiempo eso que no se sabe", dijo el Presidente.

En el Salón Tesorería, López Obrador volvió a contar del "surgimiento del PRIAN": "Lo que les interesaba era mantener la política económica, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo".

"Cuando estaban en ese proceso de fusión, se da esto de Punta Diamante y el gobierno de Guerrero le entrega, le facilita la entrega de terrenos a Diego Fernández de Cevallos", afirmó López Obrador.