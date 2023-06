Asegura AMLO que su esposa e hijos estarán al margen de proceso de Morena

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su familia cercana, sus hijos y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, se mantendrán al margen del proceso interno de Morena para elegir a su coordinador o coordinara en defensa de transformación.

"Todos los que están participando merecen nuestro respeto, no será el Presidente el que va a decidir, será la gente, porque esa es la auténtica democracia, mi familia cercana mis hijos, mi esposa Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso".

Esto al cuestionarle sobre la invitación que hizo Marcelo Ebrard a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Mandatario, para que dirija la Secretaría de la Cuarta Transformación, cargo que López Beltrán rechazó para mantenerse al margen del proceso interno de Morena.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo rechazó prohibir a las corcholatas presidenciales involucrarlo en el proceso interno.

"No, somos libres, es que está prohibido prohibir, cada quien puede expresar, peros si se actúan con claridad ya se sabe que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres".

El Presidente de la República dijo que no opinará sobre el proceso interno que resultará a quien le entregará la estafeta presidencial.