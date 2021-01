Asegura AMLO que su gobierno ya está pensando en terminar obras

Al manifestar que "tenemos que apurarnos y tiene que ser este año", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ya está pensando en terminar obras, por lo que informó que no iniciará proyectos que no se podrán concluir en su sexenio.

Al supervisar los avances del programa Sembrando Vida en este estado, el titular del Ejecutivo federal afirmó que su administración no heredará obras inconclusas, como, reclamó, recibió su gobierno.

Urgió a aquellos campesinos de la entidad que deseen unirse a este programa a que lo hagan lo antes posible para que sus cultivos, como coco, limón, y naranja, puedan ser cosechados en 2024.

"Tenemos que apurarnos y tiene que ser este año, porque ya se pasa el tiempo. Nosotros ya estamos pensando en terminar obras porque no vamos a estar iniciando obras que no se van a poder concluir, no queremos heredar obras en proceso, como nos tocó recibir a nosotros, muchas obras inconclusas, de modo que hay que aplicarnos"

"Y hago el llamado a los sembradores para aprovechar la oportunidad que se tiene un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo", dijo.

En este sentido, y acompañado del gobernador Héctor Astudillo, el presidente López Obrador llamó a los más de 400 guerrerenses que están en este programa a que sigan cuidando sus cultivos para que en 2024 se pueda cosechar coco, mango, naranja o limón.

"Esto tiene que dar frutos y yo espero que se vean los resultados antes de que concluya nuestro gobierno y se puede lograr, porque comenzamos -repito- a tiempo y porque todavía nos faltan un poco más de tres años y si sembramos coco o sembramos mango o sembramos naranja o limón podemos en el 2024 estar cosechando, aun iniciando en este año", dijo.