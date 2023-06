Asegura CNDH que no cederá ante presiones de manifestantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que no cederá a las presiones ni chantajes de las manifestantes que mantienen un plantón a las afueras del edificio de ese organismo, que dirige Rosario Piedra Ibarra.

"La CNDH es y siempre será respetuosa del derecho de manifestación, como lo ha venido demostrando a lo largo de la presente administración; lo que no implica ceder ante presiones ni chantajes de ningún tipo", dijo en un comunicado.

Aseguró que en las próximas horas se tiene programada una nueva audiencia del caso que involucra a las personas que se mantienen en el plantón, que está siendo atendido por las autoridades competentes.

Precisó que la CNDH no ejerce represión contra nadie, y no ha realizado ni realizará persecución alguna y mucho menos presión a las autoridades encargadas de la impartición de justicia contra quienes están involucradas en la ocupación del inmueble que tiene la CNDH, en la calle de Cuba, en el Centro Histórico de la capital del país.

"El proceso legal que se lleva a cabo, se ha realizado con absoluto respeto a los derechos humanos de las personas involucradas en la ocupación de nuestro inmueble en las calles de Cuba, quienes incluso lo enfrentan en libertad", sostuvo.

Externó que una de las libertades, fundamental para todo Estado democrático, es el derecho a la protesta social. Sin embargo, agregó, en los últimos años hemos visto cómo en nombre de ella se cometen abusos, infracciones y delitos, uno de los peores, quizá, el de usarla para vulnerar las libertades del pueblo y, más aún, para desprestigiar a la propia protesta social.

La CNDH hIzo un llamado a los movimientos, organizaciones y ciudadanía, que puedan tener razones para protestar y manifestarse, pero también a las autoridades, para que "defendamos y reivindiquemos su ejercicio pleno dentro de los márgenes del derecho. Los referentes regionales de los derechos humanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas".