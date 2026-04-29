Asegura el PV tener sus perfiles para elección
CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, aseguró que su partido tiene perfiles para cubrir todas las candidaturas a los cargos que se renovarán en la elección concurrente del próximo año de 2027.
En conferencia de prensa, apuntó que su declaración no es una amenaza dirigida a Morena y al PT, partidos aliados del PVEM, previo a que se instalen mesas de negociación para determinar a los candidatos que se propondrán para la elección del 2027.
"El Partido Verde tiene perfiles, compañeras y compañeros, para contender a todos los puestos de elección popular que se van a presentar en el próximo proceso electoral del 2027, eso quiere decir que en las 17 entidades federativas donde se renuevan gubernaturas, en el 100% de los distritos para renovar esta Cámara de Diputados, el 100% de los distritos locales a los ayuntamientos. Estamos preparados porque somos un partido político nacional; tenemos cartas para todo y esto no es chantaje, ni una amenaza a nuestros aliados", dijo.
El coordinador del Partido Verde detalló que en los próximos días se instalarán las mesas de negociación con Morena y el PT para determinar a los candidatos que participarán por la alianza.
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