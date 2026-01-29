logo pulso
Aseguran 342 mil litros de combustible

Por El Universal

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El robo de combustible se mantuvo como un problema activo en el país durante 2025. Ante ello, Pemex informó que a partir de denuncias ciudadanas anónimas, recibió mil 148 reportes por ilícitos relacionados, lo que permitió asegurar 342 mil 518 litros de combustible.

Asimismo, con eso se han recuperado 4 mil 891 litros faltantes, y localizar 221 tomas clandestinas en distintas regiones del país.

A través del Centro Coordinador de Denuncias (CECO), Pemex atendió reportes que permitieron además recuperar cuatro mil 891 litros faltantes, asegurar 29 predios, detectar 49 fugas, derrames e incendios, así como localizar 10 excavaciones ilegales, ocho invasiones al derecho de vía, cinco túneles y tres depósitos clandestinos de combustible.

Los reportes fueron canalizados a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT), para su atención legal y a la Gerencia de Seguridad de la Información, que dio seguimiento ante el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT-MX), de la Guardia Nacional, relató la compañía.

Asimismo, la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional puso a consideración el uso de herramientas de Inteligencia Artificial de la Plataforma META, orientadas a prevenir la creación de sitios apócrifos que utilicen indebidamente la marca y el logotipo de Pemex, reforzando así la protección de la información y de las personas usuarias, añadió la firma.

La empresa reiteró el llamado a la población a denunciar de forma segura y anónima cualquier actividad ilícita relacionada con hidrocarburos, a través del teléfono 800 228 9660 o el correo vigilante@pemex.com, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

