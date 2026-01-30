Aseguran 88 ton de cigarros en el AICM

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 88.78 toneladas de cigarrillos pirata en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entre el 19 de septiembre de 2025 y el 28 de enero del año en curso.

La Semar informó que en coordinación con la aduana de la terminal aérea decomisaron 37 embarques de cigarrillos en las instalaciones aeroportuarias.

Dichas incautaciones se efectuaron como parte de las operaciones de vigilancia y análisis de riesgo aplicadas a mercancías de importación, detectando diversas irregularidades en la documentación, rutas logísticas y perfiles de los envíos.

Esto permitió identificar los cargamentos ilegales antes de su ingreso al mercado nacional.

La dependencia destacó que se logró la incautación de 88.78 toneladas que equivalen aproximadamente a 55 millones de piezas de cigarrillos, y de haber sido comercializadas habrían alcanzado un valor cercano a los 400 millones de pesos en el mercado negro, representando una afectación significativa a la recaudación fiscal y un riesgo directo para la salud pública. Los productos asegurados quedaron a disposición de las autoridades para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Asimismo, la Secretaría de Marina indicó que este tipo de mercancía suele estar vinculada a redes de contrabando y delincuencia organizada, cuyos ingresos se utilizan para financiar otras actividades criminales, por lo que su aseguramiento constituye un golpe relevante a las estructuras financieras de estos grupos.

Además, durante varias acciones consecutivas en Nayarit, los navales localizaron y erradicaron 34 plantíos de amapola en un área de 137 mil 600 metros cuadrados, dando como resultado la destrucción en el lugar de 3 millones 211 mil 500 plantas destruidas, en el poblado Chuparrosa, localizado en el municipio Del Nayar.