Aseguran call center; era una red de extorsión

ECATEPEC, Méx..- Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec y de la Fuerza de Tarea Marina aseguraron un inmueble en la colonia Francisco I. Madero que, de acuerdo con las primeras investigaciones, funcionaba como un call center utilizado para cometer extorsiones telefónicas y posiblemente para coordinar la venta de drogas del grupo delictivo "La Chokiza".

Durante patrullajes de prevención del delito en la calle Venustiano Carranza, los uniformados observaron a tres hombres que intentaban ingresar rápidamente a la vivienda y que aparentemente portaban un arma de fuego.

Tras revisarlos les hallaron envoltorios de marihuana, cristal y cocaína, así como una réplica de arma de fuego.

Los detenidos —identificados como Ariel "N", Daniel Omar "N" y Bayron Alejandro "N"— ofrecieron a los policías 5 mil pesos para evitar su detención y revelaron que el inmueble operaba como un call center.

Los oficiales dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud (narcotráfico), cohecho (soborno), y portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.