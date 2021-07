Aseguran en BC pruebas rápidas provenientes de Asia

Gámez Servín dio a conocer que en la entidad, además, se mantiene un operativo permanente para combatir el uso ilícito del fentanilo, que es un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Esta droga ha desplazado a la heroína y está asociado con un alto número de muertes, por sobredosis, en Estados Unidos.

El funcionario explicó que el fentanilo se utiliza de manera legal como analgésico en pacientes con dolores intensos, especialmente después de una cirugía, mientras que los adictos lo consumen por sus efectos sobre las áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones.

En Baja California, añadió, se llevan a cabo inspecciones en farmacias, hospitales privados, consultorios y bodegas, para verificar que no tengan este medicamento controlado, y prohibido para la venta en general, que sólo puede ser utilizado por instituciones públicas de salud.

"Hasta ahora no hemos encontrado ninguna irregularidad en estos establecimientos, pero hay una denuncia que en su momento presentó la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado, en contra de ex funcionarios de anteriores administraciones por el presunto uso, venta y comercialización de fentanilo en instituciones públicas", mencionó.

Explicó que se trata de un caso muy sonado en Baja California, se investiga por la vía penal y administrativa, por la desaparición de fentanilo, sin que se pudiera comprobar su uso en pacientes.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron en almacenes del Instituto de Servicios de Salud Pública, donde se perdió al rastro a más de mil 633 cajas con fentanilo inyectable, en el período de enero a diciembre de 2018.

Por estos hechos, 4 exservidores públicos están vinculados a proceso, acusados de los delitos de daño patrimonial, robo de medicamentos y la venta de fentanilo.