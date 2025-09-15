logo pulso
Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza"

La Semar detectó un tractocamión acoplado a una caja que transportaba oculto en un doble fondo los paquetes

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 10:40 a.m.
A
Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a La Chapiza

En la terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un tractocamión acoplado a una caja que transportaba oculto en un doble fondo paquetes con posible metanfetamina, con un peso aproximado de 1.5 toneladas probablemente del Cártel de Sinaloa (CDS) facción "La Chapiza".
Los hechos ocurrieron cuando efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, al inspeccionar un tractocamión con equipo de rayos "X" y con apoyo de tres binomios caninos, detectaron un doble fondo donde se encontraron 494 paquetes.
Así como seis bolsas que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina.
Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.
Este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 426 millones 496 mil pesos, además, se evitó que más de 1.5 millones de dosis llegaran a manos de los jóvenes.
En esta acción también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).
Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles.

