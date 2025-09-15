logo pulso
ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

CELEBRA SU CUMPLE CON UNA ALBERCADA

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A

Ana Sofía Ruiz Arribas festejó su cumpleaños número 10 con divertida albercada.

Sus papás: Francisco Ruiz y Carmen Arribas la apoyaron con la serie de detalles que eligió para la fiesta.

Feliz, en el Club Campestre de San Luis se reunió con un grupo de amigas, quienes le expresaron su afecto y le desearon lo mejor.

En una atmósfera multicolor disfrutaron de una tarde de intensa diversión.

Participaron en juegos, concursos y recreación acuática.

Así, el convivio se prolongó con gran alegría.

Eso sí, ¡qué energía!

