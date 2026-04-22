Aseguran gasolina y toma clandestina
VILLAGRÁN, Gto..- A dos días del hallazgo de una pipa abandonada con 20 mil litros de hidrocarburo en la carretera Celaya-Salamanca, elementos de Seguridad descubrieron cisternas enterradas que contenían 37 mil litros de gasolina y una toma clandestina en la comunidad Caja de los Refugios, en el municipio de Villagrán.
El secretario de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González Martínez, informó este 21 de abril de 2026, que las condiciones en las que se encontró el producto representan un riesgo real de fugas, incendios o explosiones para las comunidades.
Dijo que, en coordinación con autoridades federales, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado encontraron la toma ilícita. En el sitio encontraron válvulas, mangueras y conexiones, una puerta de madera y plástico color negro, con el que tapaban la toma y luego cubrían con tierra.
Elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales resguardaron el lugar, al que llegó personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos y se avisó a la Fiscalía General de la República.
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En sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Paz señaló que desde el inicio de la administración estatal han asegurado más de 5.74 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato.
Dijo que es un trabajo sostenido con la federación para cerrar el paso a estas prácticas y proteger a las familias.
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