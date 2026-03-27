Aseguran mercancía pirata del Mundial

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró al menos 25 toneladas de mercancía ilícita relacionada con el Mundial de Futbol, que se almacenaban en bodegas y locales ubicados en el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el titular del instituto, Santiago Nieto, el operativo respondió a diversas denuncias, entre ellas las presentadas por la FIFA, ante el incremento en la comercialización de productos falsificados.

"Estamos atendiendo solicitudes directas de organismos internacionales y marcas registradas. Este tipo de operativos buscan proteger la propiedad industrial, pero también al consumidor, que muchas veces adquiere productos de baja calidad sin saberlo", señaló Santiago Nieto en entrevista.

Detalló que, como resultado de estas acciones, se intervinieron cuatro bodegas y 15 locales comerciales que formaban parte de una red de distribución de mercancía ilegal.

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El operativo encabezado por el IMPI, dependiente de la Secretaría de Economía, y en el que participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Marina, se realizó en bodegas y locales ubicados en la calle Aztecas, en la colonia Morelos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial precisó que como parte de la Operación Limpieza, se aseguraron 80 mil 973 productos apócrifos de origen asiático de la FIFA, así como de diversas marcas deportivas, con un valor de 15.3 mdp.

En la segunda planta del inmueble se encontraban las áreas de almacenamiento, acondicionadas para el resguardo de la mercancía. Ahí, autoridades localizaron miles de camisetas de equipos y selecciones nacionales como Alemania, Argentina, Portugal y México, que presuntamente serían comercializadas con motivo del Mundial en la Ciudad de México.

La mercancía asegurada fue retirada en al menos cinco camiones de carga, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades.

El titular del IMPI agregó que existen al menos 19 puntos prioritarios en el país donde se concentra la comercialización de mercancía pirata.

Entre ellos destacan Tepito, en la Ciudad de México; San Juan de Dios, en Guadalajara, y Francisco del Rincón, en Guanajuato, de acuerdo con el reporte 301 de la Oficina Comercial de Estados Unidos.