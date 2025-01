Aseguran productos en BC por 320 mpd

Ciudad de México.- Como parte de la Operación Limpieza que se lleva a cabo en el país para incautar mercancía ilegal que se vende sin cumplir la normatividad mexicana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció ayer los resultados del cuarto operativo, en Ensenada, Baja California.

Las últimas acciones se suman a las realizadas en Izazaga 89, en CDMX; en Hermosillo, Sonora, y Saltillo, Coahuila.

En conferencia en la que participó por videollamada la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, Ebrard afirmó que el operativo se hizo en una superficie de 18 mil metros cuadrados, es decir en dos centros comerciales, y se incautaron más de 3 millones de productos, con un valor estimado de 320 millones de pesos.

“Lo que encontramos es una absoluta falta de observancia de las normas mexicanas; no tienen aviso de funcionamiento correspondiente, los alimentos no tienen etiquetado en español ni con información nutricional, y no está visible la fecha de caducidad de los productos”.

“Hay productos caducados o de engaño, cremas y productos de uso cosmético y tópico sin etiquetado de ninguna especie, sin registro sanitario. No se pueden vender estas cosas en México”, explicó Ebrard.

Además, las mercancías incumplen la información y permisos de protección civil, mientras el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no recibió documento que acredite su importación legal, expuso.

“Es de los operativos más importantes que se han hecho en México, son más de 3 millones de piezas. Recordarles que cuando iniciamos fueron 300 mil artículos, estamos ya en tres millones”, dijo Ebrard.

Asimismo, Marcelo Ebrard dijo que ya se “retiraron siete patentes de agentes aduanales”.

El funcionario expuso que hay 40 patentes más sujetas a investigación que pudieron participar en la entrada de productos asiáticos que no cumplen con la norma mexicana o que entran mediante prácticas desleales.

En conferencia de prensa al presentar la cuarta “Operación limpieza” ahora en Ensenada, Baja California, Ebrard dijo que los agentes aduanales son los que tienen la responsabilidad de verificar los datos del pedimento.

La Secretaría de Economía destacó que el objetivo de la Operación Limpieza es proteger a la industria, así como a los trabajadores mexicanos.