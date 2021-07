Aseguran que Morena no bloqueará desafuero de Huerta y Toledo

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que no busca bloquear la realización de un periodo extraordinario para desaforar a su compañero de bancada, Saúl Huerta, quien está acusado de violación sexual en contra de un menor.

Sin embargo, señalaron que están a favor de votar en paquete los juicios de procedencia en contra de Saúl Huerta, del diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, así como el proceso en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, para saber si cuenta o no con fuero.

Rubén Cayetano García, diputado por Morena expuso que la postura de esa bancada es atender forma conjunta, es decir en un solo dictamen, los tres asuntos que son el desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como definir si el fiscal de Morelos tiene o no fuero.

"Nuestros adversarios políticos dicen que somos nosotros lo que nos oponemos. Es absurdo. Respetamos los criterios de la oposición, pero atender el tema de desafuero es facultad de la Cámara de Diputados. Como legisladores de la Cámara Baja queremos que no se obstaculice el acceso a la justicia", dijo en rueda de prensa en la sede del Senado.

Laura Imelda Pérez, diputada por Morena, exigió una explicación a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente por retirar del orden del día el tema del periodo extraordinario para estos tres temas. "No es ético y protestamos que se respete la facultad de los diputados federales".

Carmen Almeida, secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y legisladora de Morena, expuso existe consenso para un periodo extraordinario, "el tema de que ese periodo obedezca a dar salida a esos procedimientos que corresponden a la Cámara de Diputados".

"No juzgamos los casos, sino simplemente facilitamos las condiciones para que los tribunales decidan si son inocentes o culpables".

Reiteró que para Morena se debe convocar a un periodo extraordinario en donde en sólo dictamen se incluyan los tres casos y no separarlos como pretenden el PAN y el PRI. "Nosotros estamos porque sea en un solo bloque".

Los diputados por Morena subrayaron que el PT le interesa que no se toque el tema de Mauricio Toledo, al PAN y al PRI que no se trate el tema del fiscal de Morelos para encubrirlo.