Asesinan a 4 en la zona Diamante de Acapulco

Chilpancingo, Gro.- Un grupo armado asesinó a tres mujeres y a un hombre dentro de un restaurante en Barra Vieja, en la zona Diamante de Acapulco.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 8 de la noche, un grupo armado irrumpió en el restaurante Playa Ventura y disparó contra las tres mujeres y el hombre. Al momento del ataque en el restaurante se celebraba una fiesta. Tres de las personas asesinadas eran hermanos y propietarios del restaurante.

De acuerdo con videos en redes sociales, en el ataque se escucharon por lo menos unos 50 disparos de armas largas.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Alejandra, Radacunti y José Inés N, quienes eran hermanos y propietarios del restaurante. La otra persona no ha sido identificada.

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Tras el ataque armado, soldados del Ejército, la Guardia Nacional, junto con policías, implementaron una operación de vigilancia en la zona.

Barra Vieja es una de las zonas más tradicionales de Acapulco y que recibe a cientos de turistas cada fin de semana y durante los periodos vacacionales.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México y concentra un elevado número de homicidios, en un contexto en el que el Gobierno federal asegura que los asesinatos han caído hasta 44% en los primeros 17 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo.