Asesinan a agente de policía federal en Tamaulipas

Matamoros, Tamps.- Un elemento de la Policía Federal perdió la vida y otro más se encuentra herido tras ser atacados por sujetos armados en Matamoros, Tamaulipas.

Los hechos se registraron en Avenida Periférico y Calle 3 donde los civiles balearon a los federales muriendo uno de ellos de manera instantánea.

El cuerpo del elemento quedó tirado a un costado de la unidad, mientras que el oficial herido, fue trasladado al Hospital General donde lo reportan como grave.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer que autoridades atendieron un reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Manuel Cavazos Lerma, de la colonia La Encantada, en Matamoros.

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Al arribar al lugar, se identificó a una persona sin signos vitales y dos heridos, por lo que la zona del tiroteo fue acordonada para el inicio de las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Se implementó un operativo por parte del Ejército Mexicano, Guardia Estatal y Fiscalía a fin de dar con el paradero de los agresores, aunque sin resultados.

Tras un intenso operativo, autoridades de seguridad localizaron en la colonia Buena Vista, la camioneta presuntamente relacionada con el ataque armado contra agentes federales que se confirmó, estaban asignados a la vigilancia del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que, durante recorridos de seguridad y vigilancia, elementos estatales y federales detectaron una camioneta azul con placas de Texas que presentaba impactos de arma de fuego.

Al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron armas largas y artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", utilizados por grupos delictivos para obstaculizar persecuciones.