Asesinan a balazos a madre e hijo en Michoacán

Sujetos vestidos con uniformes similares a los de la Guardia Nacional y que tripulaban un vehículo balizado con características de fuerzas federales, asesinaron a tiros al conductor de un automóvil particular y a su madre, en Michoacán.

El hecho ocurrió esta madrugada cuando sujetos armados marcaron el alto a una familia sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro.

El conductor del vehículo Mazada obedeció las instrucciones y se orilló sobre el kilómetro 29+700, a la altura de la cabecera municipal de Huiramba.

Los testimonios de familiares indican que el conductor bajó de su vehículo y fue interrogado por los hombres armados.

La madre del automovilista descendió también de la unidad particular y a los pocos segundos otro de los tripulantes escuchó varios disparos.

La testigo y sobreviviente refiere que lo primero que vio fue a su suegra muerta y a unos cuantos muertos; el cuerpo de su esposo, ya también fallecido.

Autoridades estatales ya investigan el hecho criminal que, se presume, no ha sido el único con esas características, suscitado en ese lugar cercano a la capital michoacana.