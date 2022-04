Asesinan a ex diputado priista en Celaya, Guanajuato

El ex diputado local priista, Javier Ramírez Melecio, fue ejecutado la tarde de este miércoles en la comunidad de Juan Martín, en la zona sur de Celaya, Guanajuato.

El también ex síndico y ex regidor presentaba lesiones por impactos de bala.

Su cuerpo se localizó a las 17:50 horas en un camino vecinal entre las comunidades de San Isidro de Trojes y Juan Martín.

El sitio se localizaron nueve Cartuchos percutidos calibre .9 milímetros, cuatro cartuchos percutidos calibre 5.7 y .223.

A un lado del cadáver colocaron una cartulina con un mensaje de un grupo delictivo.

El exlegislador circulaba en una camioneta Toyota en una zona agrícola cuando le arrebataron la vida.

Elementos de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar del crimen con materiales para el resguardo de evidencias.

Javier Ramírez, campesino, de 80 años de edad, formó parte de la Confederación Nacional Campesina.

La comunidad de Juan Martín, tierra de los 8 integrantes del conjunto musical "Los Chuparrecio" asesinados el pasado 21 de marzo, el último mes ha sido escenario de una escalada de eventos sanguinarios, entre ellos el asesinato de Teresita Torres , ex candidata a delegada en esa demarcación.