Asesinan a excandidato morenista en Veracruz

Ciudad de México.- Efraín Blanco Villagómez, comisario ejidal de Matatenatito, municipio de Omealca, Veracruz, y exaspirante por Morena para gobernar dicha localidad, fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en la vivienda privándolo de la vida en el lugar. Vecinos alertaron a las autoridades y reportaron que los hombres llegaron a bordo de motocicletas para atacar Blanco Villagómez. Tras la agresión, huyeron en sus vehículos con rumbo desconocido.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar), arribaron al lugar y desplegaron un operativo para resguardar la zona e iniciar la búsqueda de los responsables.

El asesinato del exaspirante morenista es el segundo hecho delictivo que se comete en muy pocos días en esta zona, pues apenas el pasado 21 de abril fue atacado a balazos Gregorio Armenta Casas, excandidato a agente municipal por la comunidad de Potrero Nuevo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí