logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASMADOS!

Fotogalería

¡ENTUSIASMADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a funcionario del IMSS-Bienestar

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Asesinan a funcionario del IMSS-Bienestar

Chilpancingo, Gro.- El coordinador regional del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, fue asesinado a balazos la mañana del lunes en la colonia Ruffo Figueroa, cerca del centro Chilpancingo, Guerrero.

El reporte policiaco indica que alrededor de las 8 de la mañana, hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a Raymundo Cabrera, quien corrió hacia un restaurante para refugiarse de los balazos, pero los agresores lo persiguieron y le volvieron a disparar.

Cabrera Díaz recibió por lo menos seis disparos de un arma calibre 45. Sin embargo, en el lugar, los peritos de la Fiscalía General del Estado recogieron once casquillos percutidos.

La víctima se desempeñaba como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo; antes fue coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, además de coordinador de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 03 de la Secretaría de Salud Guerrero, en el municipio de Chilpancingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este asesinato ocurrió un día después de que se llevó a cabo el Paseo del Pendón, el desfile con el que arrancó la celebración del bicentenario de la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo.

Desde días antes, en Chilpancingo los recorridos de extenso convoy de patrullas de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, la Municipal recorren la ciudad incesantemente.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Accidente Aéreo de la Marina en Texas: Cinco Personas Fallecidas
    Accidente Aéreo de la Marina en Texas: Cinco Personas Fallecidas

    Accidente Aéreo de la Marina en Texas: Cinco Personas Fallecidas

    SLP

    El Universal

    Una tragedia aérea golpea Galveston con el accidente de la aeronave de Semar. Actualizaciones sobre las víctimas y las labores de rescate.

    Catedrático de la Universidad de Sonora finaliza huelga de hambre
    Catedrático de la Universidad de Sonora finaliza huelga de hambre

    Catedrático de la Universidad de Sonora finaliza huelga de hambre

    SLP

    El Universal

    La manifestación sindical en la Universidad de Sonora culminó con el reconocimiento de derechos laborales para el catedrático

    Jóvenes de la Generación Z enfrentan precariedad laboral y educativa
    Jóvenes de la Generación Z enfrentan precariedad laboral y educativa

    Jóvenes de la Generación Z enfrentan precariedad laboral y educativa

    SLP

    El Universal

    Abandono escolar y falta de acceso a salud: desafíos de la Generación Z

    Presidenta del SNA denuncia a David Colmenares por incumplimiento de obligaciones
    Presidenta del SNA denuncia a David Colmenares por incumplimiento de obligaciones

    Presidenta del SNA denuncia a David Colmenares por incumplimiento de obligaciones

    SLP

    El Universal

    La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, ha presentado una denuncia contra David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, por presunto incumplimiento de sus obligaciones legales.