Asesinan a funcionario del IMSS-Bienestar

Chilpancingo, Gro.- El coordinador regional del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, fue asesinado a balazos la mañana del lunes en la colonia Ruffo Figueroa, cerca del centro Chilpancingo, Guerrero.

El reporte policiaco indica que alrededor de las 8 de la mañana, hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a Raymundo Cabrera, quien corrió hacia un restaurante para refugiarse de los balazos, pero los agresores lo persiguieron y le volvieron a disparar.

Cabrera Díaz recibió por lo menos seis disparos de un arma calibre 45. Sin embargo, en el lugar, los peritos de la Fiscalía General del Estado recogieron once casquillos percutidos.

La víctima se desempeñaba como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo; antes fue coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, además de coordinador de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 03 de la Secretaría de Salud Guerrero, en el municipio de Chilpancingo.

Este asesinato ocurrió un día después de que se llevó a cabo el Paseo del Pendón, el desfile con el que arrancó la celebración del bicentenario de la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo.

Desde días antes, en Chilpancingo los recorridos de extenso convoy de patrullas de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, la Municipal recorren la ciudad incesantemente.