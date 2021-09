Asesinan a hijo de diputado local en panteón en Zapopan

En el interior de un panteón en la colonia Jardín Real en Zapopan, Jalisco, fue ejecutado el hijo del diputado local Arturo Lemus Herrera por cuatro sujetos armados.

La agresión la observó el hermano de la víctima, quien entró en crisis nerviosa tras el ataque.

Aproximadamente a las 14:08 horas de hoy elementos de la policía municipal recibieron el reporte vía el número de emergencias 911 de detonaciones de arma de fuego en un panteón ubicado en las avenidas Aviación y Santa Margarita.

Al llegar los gendarmes al sitio encontraron a Mario Alberto Lemus Romero, de 20 años tirado en el piso con una herida de bala en el cráneo.

Testigos señalaron que momentos antes, al cementerio llegaron cuatro gatilleros en un auto en color rojo y, sin mediar palabra alguna, dispararon en contra de Lemus Romero, escaparon en el coche con rumbo desconocido.

En el lugar del atentado estaba el hermano de la víctima, quien no dio más detalles de los hechos ya que presentaba una crisis nerviosa.

Al lugar acudió personal de los Servicios Médicos Municipales, quienes confirmaron el deceso.

Asistió también un agente del Ministerio Público quien abrió una carpeta de investigación por el homicidio; además peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recabaron indicios y levantaron el cadáver para llevarlo a sus instalaciones para realizar la autopsia correspondiente.

El gobernador de Jalisco en su cuenta de redes sociales dio el pésame al diputado local del distrito 11 por Morena.

"Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la Fiscalía no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables", destacó en un tuit.