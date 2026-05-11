logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GRUPO VAZALUM

Fotogalería

GRUPO VAZALUM

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a madre e hija buscadoras

Por El Universal

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a madre e hija buscadoras

Salamanca, Gto.- Patricia Acosta Rangel y Katia Citlalli Jáuregui Acosta, madre e hija, integrantes del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas el pasado sábado en la colonia 18 de Marzo de la ciudad de Salamanca.

Las buscadoras se desplazaban a bordo de una motocicleta por las calles Estado de México y Estado de Durango, en donde fueron atacadas a balazos. Las víctimas fallecieron en el sitio, mientras los agresores se dieron a la fuga.

Patricia y Katia se integraron al colectivo por la desaparición de su hijo y hermano, Miguel Ángel Jáuregui Acosta, en 2024, quien fue encontrado muerto.

El colectivo lamentó el asesinato de madre e hija y posterior a la marcha por el 10 de mayo, que realizaron este domingo, expresaron preocupación por la familia de las buscadoras, por lo que pidieron que se les otorgue protección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El doble homicidio impactó en el ánimo de las mamás buscadoras, y muchas de ellas se ausentaron de la marcha organizada para este domingo.

Ana Lilia Tapia, representante del colectivo, dijo que la participación se redujo en un 50 por ciento, pues sus familiares no les permitieron acudir por lo que sucedió con Patricia y Katia.

Recordó que en suma han matado a cinco madres del colectivo, además del asesinato de una de sus sobrinas y la desaparición de la buscadora Lorenza Cano.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Sentencian a tres policías federales por extorsión en Estado México
    Sentencian a tres policías federales por extorsión en Estado México

    Sentencian a tres policías federales por extorsión en Estado México

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía General de la República reafirma su compromiso contra conductas ilegales de sus servidores públicos.

    Claudia Sheinbaum destaca lucha contra clasismo y violencia
    Claudia Sheinbaum destaca lucha contra clasismo y violencia

    Claudia Sheinbaum destaca lucha contra clasismo y violencia

    SLP

    El Universal

    Durante la entrega de pensiones en Ciudad Obregón, Sheinbaum reconoció el trabajo de madres migrantes y adultas mayores.

    SSPC alerta sobre riesgos en compras en línea por Día de las Madres
    SSPC alerta sobre riesgos en compras en línea por Día de las Madres

    SSPC alerta sobre riesgos en compras en línea por Día de las Madres

    SLP

    El Universal

    Uso de contraseñas robustas y precaución con ofertas engañosas son claves para evitar fraudes en línea.

    SEP analiza recortar ciclo escolar por Mundial 2026 en México
    SEP analiza recortar ciclo escolar por Mundial 2026 en México

    SEP analiza recortar ciclo escolar por Mundial 2026 en México

    SLP

    El Universal

    La SEP propone terminar el ciclo escolar 2025-2026 el 5 de junio por Mundial y clima.