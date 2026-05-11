Asesinan a madre e hija buscadoras

Salamanca, Gto.- Patricia Acosta Rangel y Katia Citlalli Jáuregui Acosta, madre e hija, integrantes del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas el pasado sábado en la colonia 18 de Marzo de la ciudad de Salamanca.

Las buscadoras se desplazaban a bordo de una motocicleta por las calles Estado de México y Estado de Durango, en donde fueron atacadas a balazos. Las víctimas fallecieron en el sitio, mientras los agresores se dieron a la fuga.

Patricia y Katia se integraron al colectivo por la desaparición de su hijo y hermano, Miguel Ángel Jáuregui Acosta, en 2024, quien fue encontrado muerto.

El colectivo lamentó el asesinato de madre e hija y posterior a la marcha por el 10 de mayo, que realizaron este domingo, expresaron preocupación por la familia de las buscadoras, por lo que pidieron que se les otorgue protección.

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El doble homicidio impactó en el ánimo de las mamás buscadoras, y muchas de ellas se ausentaron de la marcha organizada para este domingo.

Ana Lilia Tapia, representante del colectivo, dijo que la participación se redujo en un 50 por ciento, pues sus familiares no les permitieron acudir por lo que sucedió con Patricia y Katia.

Recordó que en suma han matado a cinco madres del colectivo, además del asesinato de una de sus sobrinas y la desaparición de la buscadora Lorenza Cano.